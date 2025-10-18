IND VS AUS 1st ODI 2025 Dream11 Fantasy Prediction: पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया से मिलेगी टीम इंडिया को कड़ी टक्कर, ऐसे बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम

मिशेल मार्श और शुभमन गिल(Photo Credit:X@BCCI)

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Fantasy Prediction: ऑस्‍ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जाएगा. जो क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह का विषय है. इस सीरीज में भारत की ओर से रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी भी देखने को मिलेगी, जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार नीली जर्सी में दिखाई देंगे. टेस्ट और टी20 प्रारूप से संन्यास लेने के बाद दोनों खिलाड़ियों का यह नया अध्याय भारतीय क्रिकेट के लिए अहम माना जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया को घर में पटखनी देने उतरेगी टीम इंडिया, पर्थ वनडे से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं दूसरी ओर, इस सीरीज में कप्तानी की नई जिम्मेदारी शुभमन गिल के कंधों पर होगी, जिन्होंने रोहित शर्मा से वनडे टीम की कमान संभाली है. इस बार भारतीय टीम युवा ऊर्जा और अनुभवी खिलाड़ियों का उत्कृष्ट मिश्रण लेकर उतरेगी, जिसमें श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. उधर, ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगुवाई मिचेल मार्श करेंगे, जो पैट कमिंस की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम में कई बदलाव चोटिल खिलाड़ियों के कारण किए गए हैं, जिससे यह सीरीज और भी रोमांचक और अप्रत्याशित बन गई है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 मैच संभावित प्लेइंग इलेवन (IND vs AUS Likely Playing XI):

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड, नाथन एलिस, बेन ड्वार्शुइस