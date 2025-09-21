Suryakumar Yadav T20I Stats Against Pakistan: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन, IND बनाम PAK महा मुकाबले से पहले देखें 'मिस्टर 360' के आकंड़ें

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला आज यानी 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Toss Winner Prediction: भारत बनाम पाकिस्तान के बीच दुबई में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

खिताब की प्रबल दावेदार टीम इंडिया को हालांकि पाकिस्तान से सतर्क रहना होगा जो उलटफेर करने में माहिर है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले रविवार को सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था.

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

एशिया कप टी20 फॉरमेट में ऐसा रहा है टीम इंडिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड (IND vs PAK Asia Cup In T20 Format)

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक एशिया कप टी20 फॉरमेट में चार मुकाबले खेले गए है. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. दोनों टीमों के साल 2016 में, दूसरा 2022 और तीसरा मुकाबला इसी सीजन में खेला गया हैं. तीनों सीजन को मिलाकर टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें चार बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. तीन मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजयी रहा था. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉरमेट के अब तक 14 मैच खेले गए हैं. इसमें 11 मैचों में टीम इंडिया विजयी रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीती है.

सूर्यकुमार यादव ने अब तक पाकिस्तानी टीम के खिलाफ छह टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव ने 12.80 की औसत से 111 रन बनाए. इनमें दो मुकाबले सूर्यकुमार यादव ने साल 2022 के एशिया कप में खेले थे. इस दौरान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ 18 और 13 रन बनाए. बाकी के तीन मुकाबले सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप के अलग-अलग सीजन में खेले.

टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानके खिलाफ सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन (Suryakumar Yadav T20I Stats Against Pakistan):

11 रन- 24 अक्टूबर 2021, दुबई (टी20 वर्ल्ड कप)

18 रन- 28 अगस्त 2022, दुबई (एशिया कप)

13 रन- 4 सितंबर 2022, दुबई (एशिया कप)

15 रन- 23 अक्टूबर 2022, मेलबर्न (टी20 वर्ल्ड कप)

7 रन- 9 जून 2024, न्यूयॉर्क (टी20 वर्ल्ड कप)

47 रन- 14 सितंबर 2025, दुबई (एशिया कप 2025).

बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक एक भी मुकाबले नहीं खेले हैं. सूर्यकुमार यादव का टी20 इंटरनेशनल में ओवरऑल प्रदर्शन शानदार रहा है. सूर्यकुमार यादव ने अब तक 86 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 38.20 की औसत और 167.07 के स्ट्राइक रेट से 2645 रन बनाए हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से चार शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं.

