IND-W vs SL-W 4th ODI 2025 Live Toss & Scorecard: श्रीलंका महिला टीम ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला 04 मई(शुक्रवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा है. श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अथापथु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. ऐसे में भारत महिला टीम इस जबरदस्त रिकॉर्ड को जारी रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ 2025 महिला त्रिकोणीय श्रृंखला के चौथे वनडे में जीत की हैट्रिक पूरी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. यह भी पढ़ें: भारत बनाम श्रीलंका Women's Tri-Nation Series 2025 में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारतीय महिला टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, काशवी गौतम, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, नल्लापुरेड्डी चरानी

