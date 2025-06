Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test Match Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, बांग्लादेश ने बनाए 292 रन, कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो और मुश्फिकुर रहीम ने खेली शतकीय पारी; यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test Day 1 Stumps Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र की शुरुआत आज 17 जून से होने जा रही है. यह मुकाबला गाले (Galle) के गाले इंटरनेशनल स्टेडियम (Galle International Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम ने 90 ओवर में तीन विकेट खोकर 292 रन बना लिए हैं. इस बहुप्रतीक्षित दौरे में दोनों टीमें टेस्ट सीरीज के बाद वनडे और टी20 मुकाबलों में भी आमने-सामने होंगी. पहले चरण में दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिनके बाद सीमित ओवरों की सीरीज का शेड्यूल जारी किया जाएगा. इस सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी एक बार फिर नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) के हाथों में होगी, जबकि श्रीलंका की कमान अनुभवी ऑलराउंडर धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) को सौंपी गई है. यह भी पढ़े: Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test Match Day 1 Lunch Break Scorecard: लंच ब्रेक तक बांग्लादेश ने बनाए 90 रन, कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो और मुश्फिकुर रहीम ने पारी को संभाला; यहां देखें स्कोरकार्ड

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड:

45-3 to 293-3.

The opening day of the new WTC cycle belongs to 🇧🇩, thanks to Najmul Shanto & Mushfiqur Rahim 💯💯 https://t.co/3H5MpjddKE | #SLvBAN pic.twitter.com/zBPliGwBw3

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 17, 2025