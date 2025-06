South Africa Women Beat West Indies Women, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 40 रनों से हराया, सीरीज में की 1-1 की बराबरी; यहां देखें WI W बनाम SA W मैच का स्कोरकार्ड

South Africa Women (Photo: X/@ProteasWomenCSA)

West Indies Women Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला 14 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बारबाडोस (Barbados) के थ्री डब्ल्यूएस ओवल, ब्रिजटाउन (Three Ws Oval, Bridgetown) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने वेस्टइंडीज को 40 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रहीं हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: WI W vs SA W, 2nd ODI Match 1st Inning Scorecard: दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को दिया 310 रनों का लक्ष्य, सुने लुस और नोंदुमिसो शांगासे ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड:

इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज की कप्तान हेले मैथ्यूज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 51 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 309 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सुने लुस ने सबसे ज्यादा 76 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सुने लुस ने 65 गेंदों पर आठ चौके लगाए. सुने लुस के अलावा नोंदुमिसो शांगासे ने 55 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को कप्तान हेले मैथ्यूज ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से एफ़ी फ्लेचर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. एफ़ी फ्लेचर के अलावा हेले मैथ्यूज ने दो विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 310 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज भी शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 40 रन बोर्ड पर लगा दिए. वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर में 269 रन बनाकर सिमट गई. वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान हेले मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा 56 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान हेले मैथ्यूज ने 58 गेंदों पर नौ चौके लगाई. हेले मैथ्यूज के अलावा शेमाइन कैंपबेल ने 53 रन बटोरे.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम को स्टार आलराउंडर मैरिज़ेन कप्प ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. नॉनकुलुलेको म्लाबा के अलावा मैरिज़ेन कप्प ने दो विकेट चटकाए. अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला मंगलवार यानी 17 जून को बारबाडोस के थ्री डब्ल्यूएस ओवल, ब्रिजटाउन में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 309/9, 50 ओवर (लौरा वोल्वार्ड्ट 28 रन, ताज़मिन ब्रिट्स 26 रन, नोंडुमिसो शंगासे 55 रन, सुने लुस 76 रन, मैरिज़ेन कप्प 32 रन, सिनालो जाफ़्टा 2 रन, एनेरी डर्कसेन 37 रन, क्लो ट्रायॉन 28 रन, नादिन डी क्लार्क 11 रन, नॉनकुलुलेको म्लाबा नाबाद 1 रन और अयंदा ह्लुबी नाबाद 1 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (हेले मैथ्यूज 2 विकेट, एफ़ी फ्लेचर 4 विकेट, करिश्मा रामहरैक 1 विकेट और आलिया अल्लेने 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 269/10, 50 ओवर (हेले मैथ्यूज 56 रन, कियाना जोसेफ 17 रन, रियलियाना ग्रिमोंड 15 रन, स्टैफनी टेलर 17 रन, चिनेले हेनरी 39 रन, शेमाइन कैंपबेल 53 रन, जैनिलिया ग्लासगो 17 रन, आलिया अल्लेने 1 रन, ज़ैदा जेम्स 18 रन, अफी फ्लेचर नाबाद 19 रन और करिश्मा रामहरैक 3 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (मैरिज़ेन कप्प 2 विकेट, अयंदा ह्लुबी 1 विकेट, नादिन डी क्लार्क 1 विकेट, क्लो ट्रायॉन 1 विकेट, नॉनकुलुलेको म्लाबा 4 विकेट और नॉनडुमिसो शंगासे 1 विकेट).