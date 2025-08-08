Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अरुण जेटली स्टेडियम में नई दिल्ली टाइगर्स बनाम पुरानी दिल्ली 6 के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Delhi Tigers vs Purani Dilli 6, Delhi Premier League 2025 12th Match Satta Bazar Favourite Team: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 13वां मुकाबला आज यानी आठ अगस्त को नई दिल्ली टाइगर्स बनाम पुरानी दिल्ली 6 के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में पुरानी दिल्ली 6 के कप्तान वंश बेदी (Vansh Bedi) है तो वहीं हिम्मत सिंह (Himmat Singh) नई दिल्ली टाइगर्स का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Pakistan, 1st ODI Match 2025 Toss Winner Prediction: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान के बीच त्रिनिदाद में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस सीजन में नई दिल्ली की टीम ने अब तक तीन मैच खेले हैं. इस दौरान नई दिल्ली की टीम को महज एक मैच में जीत मिली है जबिक पुरनी दिल्ली ने अपना पिछला मैच जीतकर लय बरकरार रखना चाहेंगे. पुरानी दिल्ली ने अभी तक दो मैच खेले हैं. पुरानी दिल्ली को भी महज एक मैच में जीत मिली है. दोनों टीमें अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के लिए मैदान में उतरेंगी.

नई दिल्ली टाइगर्स बनाम पुरानी दिल्ली 6 मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि नई दिल्ली टाइगर्स बनाम पुरानी दिल्ली 6 (NDT vs PD6) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में नई दिल्ली टाइगर्स की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन पुरानी दिल्ली 6 की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.