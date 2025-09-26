Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? दुबई में भारत बनाम श्रीलंका के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 6 Satta Bazar Favourite Team: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का छठा मुकाबला आज यानी 26 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 के दोनों मुकाबले जीतकर आ रहीं हैं, वहीं श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. श्रीलंका की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का अंत करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Asia Cup Final IND vs PAK Head To Record: 41 साल में पहली बार भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल मुकाबला, अबतक किसका पड़ला रहा भारी, एक क्लिक पर जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

टीम इंडिया सुपर-4 के दोनों मैच जीतकर पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है. यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए तैयारियों की अंतिम परीक्षा होगी. वहीं, शुरुआती 2 मैच हारने के बाद श्रीलंका की टीम पहले ही खिताबी दौड़ से बाहर हो चुकी है. टीम इंडिया पहले से फाइनल में पहुंच चुकी है. ऐसे में सुपर-4 के अपने अंतिम मैच में अन्य खिलाड़ियों को मौका दे सकती है.

सूर्यकुमार यादव अभी तक अपने लय में नजर नहीं आए हैं. ऐसे में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ, पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मुकाबले में श्रीलंका की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही थी. ऐसे में टीम के बल्लेबाजों को भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना होगा. गेंदबाजी में वनिंदु हसरंगा अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं. ऐसे में टीम को उनसे भी काफी उम्मीदें होंगी.

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन किया है. टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात की जमीन पर सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में पहले मैच में मेजबान यूएई क्रिकेट टीम को 9 विकेट से करारी मात दी. उसके बाद टीम इंडिया ने ने ग्रुप-ए में अपना अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेला और यहां भी 7 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दी. इसके बाद टीम इंडिया ने ओमान को भी 21 रनों से हराया था. इसके साथ टीम इंडिया ने सुपर 4 स्टेज में अजेय रहकर अपनी जगह बनाई.

टीम इंडिया के विस्फोटक युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप में पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान अभिषेक शर्मा 5 पारियों में 49.60 की औसत और 206.66 की स्ट्राइक रेट से 248 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने पांच पारियों में 8.08 की उम्दा औसत के साथ 12 विकेट चटकाए हैं. वहीं, श्रीलंका के पथुम निसांका ने पांच पारियों में 30.80 की औसत और 146.66 की स्ट्राइक रेट से 154 रन बनाए हैं. वनिंदु हसरंगा ने 5 पारियों में 17 की औसत से 7 विकेट झटके हैं.

टीम इंडिया बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SL T20 Head To Head Record)

टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 32 टी20 इंटरनेशनल मुकाबके खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 22 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज नौ मैच में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी पांच मुकाबलों में टीम इंडिया ने चार मैच अपने नाम किए हैं. श्रीलंका सिर्फ एक मैच जीतने में सफल रही है.

टीम इंडिया बनाम बांग्लादेश मैच पर सट्टा बाजार गर्म (IND vs SL Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SL Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में टीम इंडिया फेवरेट चल रही है. लेकिन श्रीलंका की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.