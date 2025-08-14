Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लॉर्ड्स में लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

London Spirit Women vs Trent Rockets Women, The Hundred Womens Competition 2025 13th Match Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 13वां मुकाबला आज यानी 14 अगस्त को लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में लंदन स्पिरिट महिला का यह चौथा मुकाबला हैं. जबकि, ट्रेंट रॉकेट्स महिला का तीसरा मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट में लंदन स्पिरिट महिला की अगुवाई चार्लोट डीन (Charlotte Dean) कर रहीं हैं. जबकि, ट्रेंट रॉकेट्स महिला की कमान एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: LS W vs TR W, 13th Match The Hundred 2025 Lords Pitch Report And Weather Update: लॉर्ड्स में ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या लंदन स्पिरिट महिला के गेंदबाज लगाएंगे जीत का चौका, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इस सीजन में लंदन स्पिरिट महिला की टीम ने अबतक कुल तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान लंदन स्पिरिट महिला की टीम को तीनों मुकाबलों में जीत मिली हैं. 12 अंकों के साथ लंदन स्पिरिट महिला की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर हैं. दूसरी तरफ, ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम दो मुकाबले खेली हैं. इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को दोनों मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा हैं. इस सीजन में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को पहली जीत की तलाश हैं. फ़िलहाल ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम पॉइंट्स टेबल में सातवें नंबर हैं.

ग्रेस हैरिस, इस्सी वोंग और सारा ग्लेन जैसे खिलाड़ियों के साथ लंदन के पास एक मजबूत लाइनअप है, जिनमें से सभी ने उनके प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ग्रेस हैरिस ने विस्फोटक शुरुआत दी है, वोंग ने गति और आक्रामकता दोनों से प्रभावित किया है, जबकि सारा ग्लेन की फिरकी ने बल्लेबाजों पर अंकुश रखा है. दूसरी तरफ, ट्रेंट रॉकेट्स की टीम दबाव में हैं. ट्रेंट रॉकेट्स के पास वापसी करने की मारक क्षमता है. नेट साइवर-ब्रंट की हरफनमौला प्रतिभा, कप्तान एशले गार्डनर की मैच जीतने की क्षमता और अलाना किंग की चालाक लेग-स्पिन उन्हें अपने दिन में एक खतरनाक इकाई बनाती है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (LS W vs TR W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम ने चारों मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट महिला की टीम ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा हैं. आज के मुकाबले में लंदन स्पिरिट महिला की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला (LS W vs TR W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में लंदन स्पिरिट महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.