Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अरुण जेटली स्टेडियम में ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के तीसरे दिन ये टीम बनी फेवरेट

ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

East Delhi Riders vs South Delhi Superstarz, Delhi Premier League 2025 15th Match Satta Bazar Favourite Team: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 15वां मुकाबला आज यानी नौ अगस्त को ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में ईस्ट दिल्ली राइडर्स के कप्तान अनुज रावत (Anuj Rawat) है तो वहीं आयुष बडोनी (Ayush Badoni) साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs South Africa, 1st T20I Match 2025 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच कल खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ईस्ट दिल्ली राइडर्स की कमान युवा और जोशीले खिलाड़ियों के हाथों में है. इस टीम में अनूज रावत, नवदीप सैनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जो किसी भी मुकाबले का रुख बदल सकते हैं. ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है. इस सीजन में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने अब तक अपने चार में से तीन गेम जीते हैं. मौजूदा सीजन में ईस्ट दिल्ली राइडर्स की एकमात्र हार अपने दूसरे मैच में वेस्ट दिल्ली लायंस के खिलाफ हुई थी. अनुज रावत की अगुवाई वाली टीम के पास शनिवार को जीत की हैट्रिक पूरी करने का मौका है.

दूसरी तरफ, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ की टीम में भी कई स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं. आयुष बडोनी इस सीजन में अपने बल्ले से चमक बिखेरने को तैयार हैं. इस सीजन में दिल्ली सुपरस्टारज़ का आगाज बेहद ख़राब रही है. दिल्ली सुपरस्टारज़ अब तक अपने तीनों मैच हारकर तालिका में सबसे नीचे हैं. आयुष बडोनी के लोग शनिवार को लक्ष्य हासिल करने के लिए बेताब होंगे. इस सीज़न में ये दोनों टीमें कर्टेन रेज़र में मिलीं. ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 170 रन के लक्ष्य को आखिरी गेंद पर पांच विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.

अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का दसवां मुकाबला आज यानी नौ अगस्त को ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इस मैदान पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और सीमाएँ भी छोटी हैं, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ से ही काम निकालना पड़ेगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (EDR vs SDS Head To Head)

दिल्ली प्रीमियर लीग में ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ के बीच अबतक कुल तीन मुकाबले खेले गए हैं. इस बीच ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने तीनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ (East Delhi Riders vs South Delhi Superstarz) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ की टीम फेवरेट चल रही है. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.