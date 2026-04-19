RSAW vs INDW, 2nd T20I Match Live Score Update: किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जा रहा है दूसरा टी20 मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Live Score Update: भारत महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डरबन (Durban) के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium) में खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम पहले मुकाबले में जीत के बाद इस मैच में बढ़त मजबूत करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम इस मुकाबले में वापसी कर सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरी है. दोनों टीमों के बीच यह सीरीज काफी अहम मानी जा रही है. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: KKR vs RR, IPL 2026 28th Match Live Toss And Scorecard: ईडन गार्डन्स स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका और भारत महिला टीम के बीच यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहेंगी. पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य का सफल पीछा किया था. वहीं भारत महिला टीम को इस मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

भारत महिला टीम की बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर टीम को मजबूती दे सकती हैं. वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा को विकेट निकालने होंगे.

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम में तजमिन ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकती हैं. मिडिल ऑर्डर में एनेरी डर्कसेन और क्लो ट्रायन टीम को मजबूती देती हैं. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard)

दोनों टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 7 मैचों में सफलता मिली है. तीन मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म में दक्षिण अफ्रीका मजबूत दिख रही है.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.