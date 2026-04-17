RSAW vs INDW, 1st T20I Match Pitch Report And Weather Update: किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला मुकाबले में गेंदबाज दिखाएंगे दम या बल्लेबाज करेंगे रन की बारिश? यहां जानें पिच और मौसम का हाल

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match Pitch Report And Weather Update: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डरबन (Durban) के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-4 से सीरीज हार चुकी है और अब वापसी करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2-1 से हराकर शानदार फॉर्म हासिल की है और इस मुकाबले में भी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Key Players To Watch Out: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

हालिया फॉर्म को देखें तो भारत महिला टीम आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी टीम को तेज शुरुआत दिला सकती है. वहीं मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर अहम भूमिका निभाएंगी. गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी और रेणुका ठाकुर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम घरेलू परिस्थितियों में वापसी करने के इरादे से उतरेगी. टीम की बल्लेबाजी में तजमिन ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा भारत के बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती दे सकती हैं.

किंग्समीड, डरबन की पिच रिपोर्ट (Kingsmead Pitch Report)

डरबन के किंग्समीड स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां नई गेंद से स्विंग और बाउंस देखने को मिलता है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा. हालांकि सेट होने के बाद बल्लेबाज रन बना सकते हैं. इस पिच पर गेंदबाजों का दबदबा रहने की संभावना है.

मौसम अपडेट (Durban Weather Update)

डरबन में मैच के दौरान मौसम आमतौर पर साफ रहने की उम्मीद है. तापमान लगभग 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हल्की नमी और हवा के कारण गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है. बारिश की संभावना कम है, जिससे फैंस को पूरा मैच देखने को मिल सकता है.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 6 मुकाबलों में सफलता मिली है. तीन मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA W vs IND W 1st T20I Match Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका महिला: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, एनेके डर्कसेन, सुने लुस, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायन, नाडिन डी क्लर्क, कायला रेनेक, आयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, श्रीय चारणी, रेणुका ठाकुर.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.