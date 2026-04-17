RSAW vs INDW, 1st T20I Match Live Toss And Scorecard: किंग्समीड स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका महिला के कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match Live Toss And Scorecard Update: भारत महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डरबन (Durban) के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium) में खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम अपने पिछले सीरीज में मिली हार के बाद वापसी करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम शानदार फॉर्म को जारी रखना चाहेगी. दोनों टीमों का इस सीजन में यह पहला मुकाबला है. इस मैच में दोनों ही टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की अगुवाई लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रही हैं. जबकि, भारत महिला टीम की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका महिला के कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Key Players To Watch Out: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

किंग्समीड स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका महिला ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA W vs IND W 1st T20I Match Playing)

दक्षिण अफ्रीका महिला: ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), अयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, काशवी गौतम, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी.

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard)

भारत महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच टी20 क्रिकेट में मुकाबला हमेशा रोमांचक रहता है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें भारत महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 6 मुकाबलों में जीत मिली है. तीन मुकाबले बेनतीजा रहे हैं. ऐसे में भारत महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के पास तजमिन ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट जैसे मजबूत बल्लेबाज हैं, जो टीम को अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में क्लो ट्रायन और सुने लुस टीम को मजबूती देती हैं. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ भारत महिला टीम में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में रेणुका ठाकुर और अरुंधति रेड्डी टीम के लिए अहम साबित हो सकती हैं.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.