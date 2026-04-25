RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Stats And Preview: राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 36th Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 36वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (RR vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैच में जीत और 2 में हार का सामना किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 7 मैच खेले हैं, जिसमें 4 में जीत और 3 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन (Ishan Kishan) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: RR vs SRH, IPL 2026 36th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 36वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से 25 अप्रैल को होगा. रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने 5 मुकाबले जीते हैं और 2 में हार झेली है. वहीं, ईशान किशन के नेतृत्व वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 मुकाबले जीते हैं और 3 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड (RR vs SRH Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 22 मैच खेले गए हैं. इनमें से 13 मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं, जबकि 9 मैच राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम किए हैं. पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया था. राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल ने पिछले 10 मैचों में 45.63 की औसत से 365 रन बनाए हैं. वहीं वैभव सूर्यवंशी ने पिछले 10 मैचों में 355 रन बनाए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने पिछले 10 मैचों में 171.62 की स्ट्राइक रेट से 496 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर ने पिछले 8 मैचों में 12 विकेट झटके हैं, जबकि रवि बिश्नोई ने पिछले 7 मैचों में 11 विकेट अपने नाम किए हैं.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (RR vs SRH Records And Milestones)

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को 4000 रन पूरे करने के लिए 73 रन की जरूरत है.

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को 2500 रन पूरे करने के लिए 89 रन की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 1000 रन पूरे करने के लिए 45 रन की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को 1000 रन पूरे करने के लिए 35 रन की जरूरत है.

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर को 100 चौके पूरे करने के लिए 4 चौकों की जरूरत है.

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर को 100 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 250 विकेट पूरे करने के लिए 1 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 200 चौके पूरे करने के लिए 1 चौके की जरूरत है.

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को 150 चौके पूरे करने के लिए 2 चौकों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को 650 छक्के पूरे करने के लिए 1 छक्के की जरूरत है.

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को 150 छक्के पूरे करने के लिए 3 छक्कों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को 50 छक्के पूरे करने के लिए 1 छक्के की जरूरत है.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.