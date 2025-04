RR vs RCB T20 Stats In TATA IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru, TATA IPL 2025 28th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 28वां मुकाबला कल यानी 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में आरआर की अगुवाई संजू सैमसन (Sanju Samson) कर रहे हैं. जबकि, आरसीबी की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन मिला जूला रहा है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड Live

इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अबतक पांच मुकाबलों खेले हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं और दो में जीत मिली है. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स ने भी इस सीजन में अबतक पांच मैच खेले हैं. इस बीच राजस्थान रॉयल्स की टीम को केवल 2 में जीत मिली है. राजस्थान रॉयल्स जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी. चलिए दोनों टीमें के एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (RR vs RCB Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अबतक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पड़ला भारी रहा हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स को 14 मैच में जीत नसीब हुई हैं. तीन मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों मैचों में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी थीं. आईपीएल 2023 के दोनों मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीते थे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

राजस्थान रॉयल्स के घातक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 21.14 की औसत और 132.14 की स्ट्राइक रेट से 148 रन बनाए हैं. इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. यशस्वी जायसवाल के अलावा संजू सैमसन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 23 पारियों में 3 अर्धशतक की बदौलत 469 रन बनाए हैं. इसी तरह तेज गेंदबाज संदीप शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 21.74 की औसत के साथ 27 विकेट लेने में सफल रहे हैं.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 30 पारियों में 30.56 की औसत से 764 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक निकले हैं. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 113 रन रहा है. विराट कोहली के अलावा रजत पाटीदार ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चार मैच में 135.00 की स्ट्राइक रेट से 108 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने 8.58 की इकॉनमी से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 18 मैच में 18 विकेट चटकाए हैं.

राजीव गांधी स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स ने अपने घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम में कुल 57 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम को 37 मुकाबलों में जीत मिली हैं, जबकि 20 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 214 रन का रहा है. दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस मैदान पर नौ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को चार मुकाबलों में जीत मिली हैं और 5 में हार का सामना किया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 189 रन का रहा है.

नोट: राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.