RR vs MI, TATA IPL 2025 50th Match 1st Scorecard: मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स के सामने रखा 218 रनों का टारगेट, रयान रिकेलटन और रोहित शर्मा ने खेली धुआंधार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, TATA IPL 2025 50th Match 1st Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 50वां मुकाबला आज यानी 1 मई को राजस्थान रॉयल्स (RR) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन मिला जूला रहा है. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड Live

इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने अबतक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम को तीन में जीत हैं और सात मुकाबलों में शिकस्त मिली है. वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम ने भी अबतक कुल 10 मैच खेले हैं. इस बीच मुंबई इंडियंस की टीम ने 6 मैच जीते हैं और 4 में शिकस्त का सामना किया है. प्लेऑफ को देखते हुए ये मुकाबला काफी अहम रहने वाला है.

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड

Power-packed performance from Mumbai Indians with the bat as they posted 217/2 on the board after being invited by Rajasthan Royals to bat first.#IPL2025 #RRvMI #RR #MI pic.twitter.com/bnc97Hi2EK

