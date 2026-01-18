Rohit Sharma ODI Stats At Holkar Stadium: इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं रोहित शर्मा का प्रदर्शन, यहां देखें 'हिटमैन' के आकंड़ें

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team 3rd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टीम इंडिया को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman GIll) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं.

दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में होगा. सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है. ऐसे में आखिरी मुकाबला करो या मरो वाला होगा. टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंदौर के मैदान पर कई शानदार पारियां खेली हैं. ऐसे में रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें होंगी. ऐसे में चलिए रोहित शर्मा के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं.

होलकर स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं रोहित शर्मा का प्रदर्शन

रोहित शर्मा ने इस मैदान पर अब तक पांच वनडे मुकाबले खेले हैं. इस दौरान रोहित शर्मा ने 41 की औसत के साथ 205 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट 110.21 की रही है. यहां पहले तीन मुकाबलों में रोहित शर्मा के बल्ले से 3, 27 और 3 के स्कोर निकले थे. हालांकि, आखिरी 2 मुकाबलों में रोहित शर्मा का बल्ला जमकर बोला और 'हिटमैन' ने 71 और 101 के स्कोर बनाए. इस मैदान पर रोहित शर्मा ने शतकीय पारी साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेली थी.

सीरीज में कुछ खास नहीं रहा है रोहित शर्मा का प्रदर्शन

रोहित शर्मा ने इस सीरीज के पहले वनडे में 26 रन बनाए थे. दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा के बल्ले से 24 रन निकले थे. दोनों मुकाबलों में रोहित शर्मा को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन वह इसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 355 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. ऐसे में आखिरी और अहम वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

होलकर स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है टीम इंडिया का प्रदर्शन

टीम इंडिया का इंदौर के होलकर मैदान पर कमाल का प्रदर्शन रहा है. टीम इंडिया ने यहां सात वनडे मुकाबले खेले हैं और इन सभी मुकाबलों में टीम को जीत मिली है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने यहां एक वनडे मैच खेला है. साल 2023 में खेले गए उस मैच में टीम इंडिया को 90 रन से शानदार जीत मिली थी. इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 418/5 का है. जिसे साल 2011 में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था.

कुछ ऐसा रहा है रोहित शर्मा का वनडे करियर

टीम इंडिया के घातक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था. रोहित शर्मा ने अब तक 281 वनडे मैच खेले हैं. इसकी 273 पारियों में 49 की औसत से 11,566 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान रोहित शर्मा ने 61 अर्धशतक के साथ 33 शतक भी जड़े हैं. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं. वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है.

