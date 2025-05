Rohit Sharma Announces Retirement From Test Cricket: क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर, रोहित शर्मा ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास; इंग्लैंड दौरे से पहले लिया बड़ा फैसला

Rohit Sharma Test Retirement: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) के कप्तान रोहित शर्मा ने आज क्रिकेट फैंस को एक बुरी खबर सुनाई हैं. रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटारमेंट का ऐलान कर दिया है. रोहित शर्मा ने अपने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाते हुए इस बात की जानकारी दी है. इससे पहले रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. रोहित शर्मा का यह फैसला इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने वाली टीम इंडिया से ठीक पहले आया है. रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया को अपनी ही सरजमीं पर न्यूजीलैंड के हाथों पहली बार 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में भी टीम इंडिया को रोहित शर्मा की कप्तानी में 3-1 से हार का सामना करना पड़ा था.

इंग्लैंड दौरे से पहले रोहित शर्मा ने लिया बड़ा फैसला, टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा:

Team India skipper Rohit Sharma announces retirement from Test Cricket.

Rohit Sharma : "It's been an absolute honour to represent my country in whites. Thank you for all the… pic.twitter.com/LPr0Ofup1R

