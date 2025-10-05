Team India Schedule Till ICC World Cup 2027: वर्ल्ड कप से पहले इन सीरीज में खेलते नजर आ सकते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली! देखिए भारत का वनडे सीरीज़ के तारीख और विपक्षी टीमों के साथ पूरा शेड्यूल

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India Schedule Till ICC World Cup 2027: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) ने वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और इसके लिए उनके पास अगले दो वर्षों में कई रोमांचक वनडे सीरीज खेलनी हैं. बीसीसीआई ने शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाया है, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में बनाए रखा गया है, लेकिन उनकी कप्तानी की जिम्मेदारी अब शुभमन गिल के हाथों में है. भारत अगले 24 वनडे मैच खेलेगा जिनका आयोजन नौ अलग-अलग सीरीज के रूप में होगा, जिनमें से छह घरेलू और तीन विदेशी मैदानों पर होंगी. भारत का वनडे शेड्यूल अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2026 तक तीन से तीन मैचों की कई सीरीज से भरपूर है. अक्टूबर-नवंबर 2025 में टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर तीन वनडे खेलेगी, इसके बाद नवंबर-दिसंबर में साउथ अफ्रीका का स्वागत घरेलू मैदान पर होगा. अधर में रोहित शर्मा-विराट कोहली का भविष्य! BCCI का बड़ा संकेत, क्या विश्व कप से पहले खत्म होगा टीम इंडिया के सुपरस्टार जोड़ी का अध्याय?

जनवरी 2026 में न्यूज़ीलैंड को भारत में तीन वनडे मुकाबलों में चुनौती दी जाएगी. जून 2026 में अफगानिस्तान की मेजबानी होगी जबकि जुलाई में इंग्लैंड के दौरे पर तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. सितंबर-अक्टूबर में वेस्ट इंडीज का मुकाबला घरेलू मैदान पर होगा और फिर अक्टूबर-नवंबर में भारत दोबारा न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलेगा. दिसंबर 2026 में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मेजबानी होगी जिससे वनडे मुकाबलों का सिलसिला पूरा होगा.

भारत का वनडे शेड्यूल (2025 से 2027 वर्ल्ड कप तक)

महीना/वर्ष विपक्षी टीम स्थल वनडे मैचों की संख्या अक्टूबर-नवंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया विदेशी 3 नवम्बर-दिसम्बर 2025 साउथ अफ्रीका घरेलू 3 जनवरी 2026 न्यूज़ीलैंड घरेलू 3 जून 2026 अफगानिस्तान घरेलू 3 जुलाई 2026 इंग्लैंड विदेशी 3 सितम्बर-अक्टूबर 2026 वेस्ट इंडीज घरेलू 3 अक्टूबर-नवंबर 2026 न्यूज़ीलैंड घरेलू 3 दिसम्बर 2026 श्रीलंका घरेलू 3