RCB vs SRH, TATA IPL 2025 65th Match Toss Winner Prediction: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad, TATA IPL 2025 65th Match Toss Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 65वां मुकाबला आज यानी 23 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का आईपीएल 2025 के सीजन में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. इस सीजन में आरसीबी की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से प्लेऑफ में पहुंच गई है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. यह भी पढ़ें: RCB vs SRH, TATA IPL 2025 65th Match Pitch Report And Weather Update: लखनऊ में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज करेंगे पलटवार, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद ने इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कुल दो मुकाबले खेले हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक मैच में जीत और एक मुकाबले में हार मिली है. दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस मैदान पर सिर्फ एक ही मैच खेला है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत मिली है. इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ सुपर जायंट्स का घरेलू मैदान है. भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण आईपीएल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद दूसरे शेड्यूल में इकाना स्टेडियम को ये मुकाबला कराने की जिम्मेदारी दी गई है.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (RCB vs SRH Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबतक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पड़ला भारी रहा हैं. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को महज 11 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबला खेला गया था. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबले अपने नाम किए थे. इस मुकाबले को जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच के टॉस का महत्व (RCB vs SRH Match Toss Prediction)

टाटा आईपीएल 2025 का 65वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच लखनऊ में खेला जाएगा. इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच काली मिट्टी की होती है. इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है. पिछले सीजन इस मैदान कम स्कोरिंग वाले मैच हुए थे. इस मैदान पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, लेकिन समय निकलने के साथ-साथ स्पिनर्स हावी होने लगते हैं.

इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन है. ऐसे में इस मैदान पर बल्ले और गेंद के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस गवांने वाली टीम ने 62% मुकाबले जीते थे, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद में कौन होगा टॉस का बॉस? (RCB vs SRH Toss Winner Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए पिछले 10 मैचों में दोनों टीमों ने 50% टॉस जीते हैं. आज के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉस जीत सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, सुयश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल.

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनीकेत वर्मा, कमिंदु मेंडिस, पैट कमिंस (कप्तान), हर्षल पटेल, हर्ष दुबे, जीशान अंसारी और ईशान मलिंगा.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.