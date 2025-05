RCB vs KKR, IPL 2025 58th Match Key Players To Watch Out: केकेआर और आरसीबी के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

केकेआर बनाम आरसीबी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders, Indian Premier League 2025 58th Match Key Players To Watch: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टाटा आईपीएल 2025 के बचे हुए मुकाबलों को दोबारा शुरू होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. नए शेड्यूल के तहत बाकी के मैच आज यानी 17 मई से खेले जाएंगे. 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टूर्नामेंट का 58वां मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में केकेआर की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. जबकि, आरसीबी की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. आईपीएल के 18वें सीजन में कुल 17 मुकाबले बचे हैं. इस दौरान 13 लीग मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं बाकी बचे चार प्लेऑफ्स के मैच हैं. लीग के सभी मुकाबलों के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिया गया है. वहीं प्लेऑफ्स किस मैदान में खेले जाएंगे. इसका ऐलान होना अभी बाकी हैं. यह भी पढ़ें: RCB vs KKR, IPL 2025 58th Match Pitch Report: बेंगलुरू में आरसीबी के बल्लेबाज दिखाएंगे अपना जलवा या केकेआर के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

हेड टू हेड रिकॉर्ड (RCB vs KKR Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स का पड़ला भारी रहा हैं. केकेआर की टीम ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, महज 15 मैच आरसीबी ने बाजी मारी है. वहीं, कोलकाता के ईडन गार्डेंस में दोनों टीमों के बीच 12 मुकाबले हुए हैं. इसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आठ मैच जीते हैं. वहीं, आरसीबी ने चार मैच अपने नाम किया है.

कोलकाता नाइट राइडर्स के बचे हुए मैचों से मोईन अली बाहर हो गए हैं, जो कि टीम के लिए अच्छी खबर नहीं हैं. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के खिलाड़ी आईपीएल के बचे हुए मैचों के लिए उपलब्ध होंगे. ऐसे में सुनील नारायण और आंद्रे रसेल भी खेलते हुए नजर आएंगे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए फिल सॉल्ट बचे हुए सीजन के लिए उपलब्ध हैं. फिल सॉल्ट पारी की शुरुआत करते हुए दिख सकते हैं. ऐसी खबर है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार की चोट में सुधार हुआ है और ऐसी उम्मीद है कि वह खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

आरसीबी के घातक बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला मौजूदा सीजन में खूब चल रहा है. विराट कोहली ने 11 मैचों की 11 पारियों में 63.12 की औसत और 143.46 की स्ट्राइक रेट से 505 रन बनाए हैं. इसके अलावा इस सीजन में जोश हेजलवुड ने अब तक 10 मैचों में 17.27 की औसत के साथ 18 विकेट ले चुके हैं. वहीं, केकेआर के स्टार गेंदबाज वरूण चक्रवर्ती ने 19.35 की औसत से 17 विकेट अपने नाम किए हैं.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

विराट कोहली: आरसीबी के घातक बल्लेबाज विराट कोहली ने पिछले 10 पारियों में 425 रन बना चुके हैं. इस दौरान विराट कोहली 161.59 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. विराट कोहली की शानदार टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स मैच को आरसीबी के पाले में मोड़ सकते हैं.

रजत पाटीदार: आरसीबी के कप्तान और आक्रामक बल्लेबाज रजत पाटीदार ने 345 रन बनाए हैं और उनकी 194.91 की स्ट्राइक रेट किसी भी गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी है. रजत पाटीदार एक बार लय में आ गए, तो छक्कों की बारिश कर सकते हैं.

यश दयाल: आरसीबी के स्टार गेंदबाज यश दयाल ने पिछले 9 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं. यश दयाल की सटीक यॉर्कर और स्विंग बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

सुनील नारायण: कोलकाता नाइट राइडर्स के दिग्गज ऑलराउंडर सुनील नारायण ने 10 मैचों में 321 रन ठोके हैं. इस दौरान सुनील नारायण 179.32 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. सुनील नारायण की आक्रामक बल्लेबाजी और रहस्यमयी स्पिन केकेआर के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

वेंकटेश अय्यर: केकेआर के विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने 305 रन बनाए हैं. इस दौरान वेंकटेश अय्यर 61 की औसत से रन बटोरे हैं. अगर वेंकटेश अय्यर जम गए, तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं.

वरुण चक्रवर्ती: केकेआर के स्टार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 9 मैचों में 16 विकेट झटके हैं. इस दौरान वरुण चक्रवर्ती ने 7.44 की इकॉनमी से गेंदबाजी की हैं. डेथ ओवरों में वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी विरोधी टीमों की कमर तोड़ सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, सुयश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल.

कोलकाता नाइट राइडर्स: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.