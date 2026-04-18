RCB vs DC, IPL 2026 26th Match Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, TATA Indian Premier League 2026 26th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 26वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (RCB vs DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शानदार फॉर्म में है और जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं दिल्ली कैपिटल्स वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Ahmedabad Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच काफी अहम रहने वाला है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है और टीम जीत की लय को जारी रखना चाहेगी. वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और टीम वापसी की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड रिकॉर्ड (RCB vs DC Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा भारी रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले कुछ मुकाबलों में भी आरसीबी का प्रदर्शन बेहतर रहा है.

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच कई रोमांचक मुकाबले खेले गए हैं. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिससे हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर आरसीबी का रिकॉर्ड बेहतर रहा है और टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलता है. हालांकि दिल्ली कैपिटल्स भी यहां कड़ी टक्कर देने में सक्षम है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी. फिलिप सॉल्ट के साथ उनकी जोड़ी टीम को तेज शुरुआत दिला सकती है. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से केएल राहुल, डेविड मिलर और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में कुलदीप यादव और टी नटराजन टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.