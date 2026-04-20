Rashid Khan Indian Citizenship Offer : भारत की नागरिकता मिलने का मिला था प्रस्ताव; जानें क्यों अफगानी दिग्गज ने किया इनकार

राशिद खान (Photo Credits: @rashidkhan_19/X)

आईपीएल (IPL) 2026 के बीच अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान अपनी नई किताब 'राशिद खान: फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम' (Rashid Khan: From Streets to Stardom) को लेकर चर्चा में हैं. इस किताब में राशिद ने खुलासा किया है कि उन्हें न केवल भारत, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से भी नागरिकता और उनके देश के लिए खेलने का अनौपचारिक प्रस्ताव मिला था. हालांकि, राशिद ने इन आकर्षक प्रस्तावों को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया.

वरिष्ठ अधिकारी के साथ वह मुलाकात

राशिद खान ने अपनी किताब में 2023 आईपीएल सीजन के दौरान की एक घटना का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि गुजरात टाइटंस के लिए खेलते समय एक टीम अधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक 'उच्च पदस्थ अधिकारी' उनसे मिलना चाहते हैं.

मुलाकात के दौरान उस अधिकारी ने अफगानिस्तान की अस्थिर राजनीतिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा, "आपके देश के हालात ठीक नहीं हैं. आप भारत आकर बस जाइए. हम आपको भारतीय दस्तावेज (नागरिकता) देंगे, आप यहीं रहें और यहीं से क्रिकेट खेलें."

राशिद का भावुक जवाब

अधिकारी की बात सुनकर राशिद हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया. राशिद ने कहा, "आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अपने देश अफगानिस्तान के लिए ही खेल रहा हूं और खेलता रहूंगा." राशिद ने अपनी किताब में स्पष्ट लिखा है कि यदि वह अपने वतन के लिए नहीं खेलेंगे, तो वह दुनिया के किसी भी अन्य देश के लिए भी मैदान पर नहीं उतरेंगे.

2018 का वह पुराना किस्सा

राशिद खान का भारत के प्रति प्रेम और भारतीयों का उनके प्रति लगाव नया नहीं है. 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उनके शानदार प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर एक अभियान चला था, जिसमें प्रशंसकों ने भारत सरकार से उन्हें नागरिकता देने की मांग की थी. उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया था कि नागरिकता का मामला गृह मंत्रालय देखता है. यहां तक कि अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी ट्वीट कर कहा था कि राशिद उनके देश का गौरव हैं और वे उन्हें किसी को नहीं देंगे.

अफगान क्रिकेट के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर

वर्तमान में 27 वर्षीय राशिद खान दुनिया के सबसे बेहतरीन टी20 गेंदबाजों में शुमार हैं. आईपीएल 2026 में भी वह गुजरात टाइटंस के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी यह कहानी दर्शाती है कि वैश्विक स्तर पर शोहरत और दौलत मिलने के बावजूद वह अपनी जड़ों और अपने देश के प्रति कितने समर्पित हैं. राशिद का यह निर्णय खेल जगत में 'देश के प्रति वफादारी' की एक नई मिसाल पेश कर रहा है.