PSL Empty Stadium: आईपीएल को टक्कर देने का दावा करने वाली पाकिस्तानी लीग देखने नहीं पहुंच रहें हैं लोग, सभी परेशान

PSL Empty Stadium: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 को लेकर एक नई चिंता सामने आई है. मैचों के दौरान स्टेडियम खाली नजर आ रहे हैं. कई मुकाबलों में खाली स्टेडियम (PSL Empty Stadium) की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां दर्शकों की संख्या नगण्य(PSL no crowd) दिख रही रही. फैंस ये तस्वीरें देखकर हैरान हैं क्योंकि लीग में उम्मीद के मुताबिक दर्शक(PSL Audience) नहीं पहुंच रही है. सोशल मीडिया पर अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आईपीएल से तुलना होने वाली पाकिस्तानी लीग में भीड़( Why No Crowd in PSL?) क्यों नही जुट रही हैं.

पीएसएल में खाली स्टेडियम तस्वीरें(PSL Empty Stadium):

No crowd in Karachi in the PSL even on a Sunday night! What's happening and who's responsible for this? 🇵🇰💔💔#HBLPSLX #tapmad #DontStopStreaming #CatchEveryMatch pic.twitter.com/GEIXWq8n4a

— Farid Khan (@_FaridKhan) April 20, 2025