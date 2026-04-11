PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite: महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 17th Match Satta Bazar Favorite Team: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (PBKS vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर (Mullanpur) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन अब तक खेले गए तीन मुकाबलों में दो में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द रहा है. दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद ने तीन मुकाबलों में एक जीत और दो हार का सामना किया है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन के हाथों में है. यह भी पढ़ें: PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 17वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी पंजाब किंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पंजाब किंग्स की टीम इस समय अच्छी लय में नजर आ रही है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार करना होगा. ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड-टू-हेड (PBKS vs SRH Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 24 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि पंजाब किंग्स को सिर्फ 7 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार जीत दर्ज की थी. वहीं आईपीएल 2024 में भी हैदराबाद ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे.

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच पर सट्टा बाजार गर्म (PBKS vs SRH Satta Bazar)

इस मुकाबले से पहले सट्टा बाजार में काफी हलचल देखने को मिल रही है. सट्टा बाजार के अनुसार पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच यह मुकाबला करीबी माना जा रहा है. हालांकि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पंजाब किंग्स को हल्का फेवरेट माना जा रहा है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी किसी भी समय मैच का रुख पलट सकती है, इसलिए मुकाबला पूरी तरह खुला रहेगा. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है, उस पर कम भाव मिलता है, जबकि दूसरी टीम पर ज्यादा रिटर्न दिया जाता है. हालांकि मैच के दौरान ये भाव बदलते रहते हैं.

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