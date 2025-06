PBKS vs MI, TATA IPL 2025 Qualifier 2 Match Toss Winner Prediction: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच आज खेला जाएगा महामुकाबला, यहां जानें कौनसी टीम जीत सकती हैं टॉस

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2025 Qualifier 2 Match Toss Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) के बीच आज यानी 01 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad ) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को मुंबई इंडियन्स ने रोमांचक 20 रन देकर क्वालीफायर-2 में एंट्री कर ली है. वहीं, पंजाब किंग्स की टीम पहले क्वालीफायर में आरसीबी (RCB) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वहीं हारने वाली टीम का सफर आईपीएल 2025 (IPL 2025) में यहीं पर समाप्त हो जाएगा. जबकि जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगी. यह भी पढ़ें: PBKS vs MI, TATA IPL 2025 Qualifier 2 Match Key Players To Watch Out: पंजाब किंग्स को हराकर फाइनल का टिकट पक्का करना चाहेगी मुंबई इंडियंस, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

लीग स्टेज के बाद पंजाब किंग्स पहले और मुंबई इंडियंस की टीम चौथे पायदान पर रही थी. जीतने वाली फाइनल का टिकट हासिल कर लेगी तो हारने वाली टीम का टूर्नामेंट में सफर खत्‍म हो जाएगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच फैंस को कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस मैच को जीतने वाली टीम 3 जून को आरसीबी के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेलेगी.

बता दें कि आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस की टीम ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कुल छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम को महज एक मैच में ही जीत मिली हैं. जबकि, पांच मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा है. इस मैदान पर मुंबई इंडियंस का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 178 रन रहा है. दूसरी तरफ पंजाब किंग्स ने यहां अब तक छह मैच खेले हैं. इस बीच दो मुकाबलों में पंजाब किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा है. तीन मैच में पंजाब किंग्स की टीम को जीत मिली है. वहीं, एक मैच टाई रहा है. इस मैदान पर पंजाब किंग्स का यहां सर्वोच्च स्कोर 243 रन रहा है.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस हेड टू हेड रिकॉर्ड (PBKS vs MI Head To Head)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच अबतक कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई हैं. पंजाब किंग्स ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस को 17 मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन में दोनों टीमों के बीच महज एक ही मुकाबला खेला गया था. उस मुकाबले को पंजाब किंग्स ने 7 विकेट से जीता था. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक मैच खेले गया था और यह मुकाबला मुंबई इंडियंस ने नौ रन से अपने नाम किया था. पंजाब किंग्स इस बार वापसी करना चाहेगी.

टॉस का महत्व

टाटा आईपीएल 2025 का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला आज यानी 1 जून को पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह स्टेडियम लाल और काली मिट्‌टी दोनों से बनी हुई पिच हैं. लाल मिट्‌टी की पिच अच्छा उछाल देती है, जिससे बल्लेबाजों शॉट्स खेलने में आसानी होती हैं. काली मिट्‌टी की पिच पर उछाल तो सामान्य होता है, लेकिन यह स्पिनरों को मदद करती है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 170 रन है. आईपीएल में यहां कई हाई स्कोरिंग मैच हो चुके हैं. ऐसे में संभावना है कि एक बार फिर यहां रनों की खूब बारिश हो सकती है. कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस जीतने वाली टीम ने 72% बार जीत हासिल की थी, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस में कौन होगा टॉस का बॉस? (PBKS vs MI Toss Winner Prediction)

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए पिछले 11 मैचों में मुंबई इंडियंस ने छह टॉस जीते हैं जबकि पंजाब किंग्स ने केवल पांच टॉस जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम टॉस जीत सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह और काइल जैमीसन.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, राज बावा, मिचेल सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और रिचर्ड ग्लीसन.

