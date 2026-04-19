PBKS vs LSG, IPL 2026 29th Match Winner Prediction: टूर्नामेंट के 29वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी पंजाब किंग्स, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants, TATA Indian Premier League 2026 29th Match Winner Prediction: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 29वां मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (PBKS vs LSG) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स इस सीजन में शानदार फॉर्म में नजर आई है, जहां टीम ने 5 मुकाबलों में 4 जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 मुकाबलों में 2 जीत हासिल की है और 3 मैच हारे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Preview: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस मुकाबले में पंजाब किंग्स अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी. टीम ने अब तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है. दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और टीम वापसी करना चाहेगी.

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स हेड टू हेड (PBKS vs LSG Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें दोनों टीमों ने 3-3 मैच जीते हैं. पिछले सीजन में खेले गए दोनों मुकाबलों में पंजाब किंग्स ने जीत हासिल की थी. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर मुकाबला बराबरी का नजर आता है.

पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श बल्लेबाजी में जिम्मेदारी निभाएंगे, जबकि मोहम्मद शमी और आवेश खान गेंदबाजी में टीम को मजबूती देंगे.

महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Maharaja Yadavindra Singh Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 29वां मुकाबला चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जबकि बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज अहम भूमिका निभाते हैं. इस मैदान पर 160-170 का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है.

ये टीम मार सकती है बाजी (PBKS vs LSG Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पंजाब किंग्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. टीम का बल्लेबाजी क्रम मजबूत है और गेंदबाजी भी संतुलित दिख रही है. हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं. अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम शुरुआती विकेट लेने में सफल रहती है, तो मुकाबला रोमांचक हो सकता है.

पंजाब किंग्स की जीत की संभावना: 60%

लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PBKS vs LSG 29th T20 Match Playing Prediction)

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कॉनॉली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

लखनऊ सुपर जायंट्स: एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी (विकेटकीपर), मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश सिंह राठी और प्रिंस यादव.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.