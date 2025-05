PBKS vs DC, TATA IPL 2025 58th Match Winner Prediction: पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Delhi Capitals, TATA IPL 2025 58th Match Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 58वां मुकाबला आज यानी 08 मई को पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (PBKS vs DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamsala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: PBKS vs DC, TATA IPL 2025 58th Match Pitch Report And Weather Update: धर्मशाला में पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज करेंगे वापसी, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

बता दें कि आईपीएल इतिहास में धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने अब तक 14 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स को छह मुकाबलों में जीत और आठ मैच में हार का सामना करना पड़ा है. इस मैदान पर पंजाब किंग्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 232/2 रन रहा है. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मैदान पर अबतक कुल चार मुकाबले खेले हैं. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम को दो मैच में जीत और दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा हैं. इस मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 213 रन रहा है. इस मैदान पर बड़े-बड़े स्कोर बनते हैं. ऐसे में एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (PBKS vs DC Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच अबतक कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं. अब तक दोनों टीमों के बीच मैचों में बराबरी का मुकाबला रहा है. पंजाब किंग्स की टीम ने 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स को महज 16 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था. इस दौरान पंजाब किंग्स ने बाजी मारी थीं. इस मुकाबले को जीतकर दिल्ली कैपिटल्स अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (PBKS vs DC Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर पंजाब किंग्स की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. पंजाब किंग्स के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 58वां टी20 मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

पंजाब किंग्सकी जीत की संभावना: 60%

दिल्ली कैपिटल्स की जीत की संभावना: 40%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्को जानसन, अजमतुल्लाह उमरजई, सूर्यांश शेडगे, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह.

दिल्ली कैपिटल्स: फाफ डु प्लेसिस, अभिषेक पोरेल(विकेटकीपर), करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, दुश्मंथा चमीरा और मुकेश कुमार.

नोट: पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.