PBKS vs DC, TATA IPL 2025 58th Match abandoned: पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच हुआ रद्द, दोनों टीमों को मिले एक-एक अंक

Punjab Kings vs Delhi Capitals, TATA IPL 2025 58th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 58वां मुकाबला आज यानी 08 मई को पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (PBKS vs DC) के बीच खेला जाना था. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamsala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में खेला जाना था. लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से मैच को रद्द कर लिया गया हैं. दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Shreyas Iyer New Record: श्रेयस अय्यर के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका, एमएस धोनी और विराट कोहली को छोड़ सकते हैं पीछे, बतौर कप्तान रच देंगे नया कीर्तिमान

पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच हुआ रद्द

Glad that actual reason is not stated by BCCI

In this current situation - its always to stay a step ahead and not disclose what’s happening in surrounding -

This will avoid creating panic among civilians #TATAIPL#IPL2025#PBKSvDC pic.twitter.com/eewxW3VDXS

— Nilesh G (@oye_nilesh) May 8, 2025