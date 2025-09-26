VIDEO: पाकिस्तान की फील्डिंग का फिर उड़ा मजाक, मैदान में ऐसी 'कॉमेडी' देख इरफान पठान ने किया TROLL

Asia Cup 2025: पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और मैदान पर उनकी अजीबोगरीब हरकतें, ये दोनों चीज़ें अक्सर साथ-साथ चलती हैं. सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मीम्स बनना कोई नई बात नहीं है. एशिया कप 2025 के एक बेहद ज़रूरी मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी टीम ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर इंटरनेट पर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. वहीं मैच में हिंदी में कमेंट्री कर रहे इरफान पठान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मिस फिल्डिंग और बांग्लादेश के बल्लेबाज के मिसअंडरस्टैंडिंग पर जमकर ट्रोल किया.
यह मज़ेदार घटना तब हुई जब पाकिस्तान सिर्फ़ 136 रनों के छोटे से स्कोर को बचाने के लिए उतरा था. मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को शानदार फील्डिंग की ज़रूरत थी, लेकिन खिलाड़ियों का ध्यान ऐसा भटका कि उन्होंने एक जीता-जागता रन आउट का मौका गंवा दिया.
क्या हुआ था मैदान पर?
यह सब बांग्लादेश की पारी के पांचवें ओवर में हुआ. गेंदबाज़ी शाहीन अफ़रीदी कर रहे थे. ओवर की पहली ही गेंद पर बांग्लादेशी बल्लेबाज़ों के बीच तालमेल की गड़बड़ी हो गई और दोनों दौड़ते हुए पिच के एक ही छोर पर पहुंच गए. गेंद फील्डर सईम अयूब के पास थी, जिन्होंने बाउंड्री तो बचा ली, लेकिन जब उन्होंने गेंद गेंदबाज़ की तरफ़ फेंकी, तो वहां कोई भी खिलाड़ी बैकअप के लिए मौजूद नहीं था.
इस बड़ी चूक का फ़ायदा उठाकर बांग्लादेशी बल्लेबाज़ आराम से दौड़कर अपनी क्रीज़ में वापस पहुँच गया और उसने चैन की सांस ली. वहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ आया इतना आसान मौका गंवाने के बाद हैरान-परेशान एक-दूसरे को देखते रह गए.
View this post on Instagram
गलती के बावजूद पाकिस्तान ने जीता मैच
हालांकि, इस बड़ी गलती के बावजूद पाकिस्तान यह मैच जीतने में कामयाब रहा. शाहीन अफ़रीदी की घातक गेंदबाज़ी के सामने बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ़ 124 रन ही बना सकी. शाहीन अफ़रीदी इस मैच के हीरो रहे, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में सिर्फ़ 17 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए.
Both the Bangladeshi batters at the same end, but no one was run out. 🤯pic.twitter.com/8qHwqCODyS
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 25, 2025
मैच के बाद शाहीन ने कहा, "मैं यह अवॉर्ड अपनी खूबसूरत पत्नी और बेटे को समर्पित करता हूँ जो यहाँ मौजूद हैं. हमें शुरुआत में विकेटों की ज़रूरत थी. पावरप्ले में उन तीन ओवरों ने ही मैच में फ़र्क पैदा कर दिया. मैं अपनी धीमी गेंद पर काम कर रहा था और वो सही समय पर काम आई. मैंने बल्ले से भी दो छक्के लगाए, जिससे हमारी टीम को लय मिली."
इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने दुबई के मैदान पर एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया. यह दुबई में दो बड़ी टीमों के बीच किसी T20I मैच में बचाया गया सबसे कम स्कोर (135 रन) है. इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूज़ीलैंड के नाम था, जिसने 2018 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 144 रन बचाए थे.