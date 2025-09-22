Pakistan Women vs South Africa Women, 3rd ODI Match Video Highlights: तीसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया, नाशरा संधू ने चटकाए 6 विकेट; यहां देखें PAK W बनाम SA W मैच का वीडियो हाइलाइट्स

पाकिस्तान महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Full Highlights: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 22 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफ़ी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. तीसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को छह विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 2-1 से सीरीज अपने ना कर ली हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) कर रहीं थीं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर थीं.

पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का पूरा हाइलाइट्स (Pakistan Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team Match Highlights)

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शानदार 38 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 25.5 ओवरों में महज 115 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने सबसे ज्यादा 28 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 23 गेंदों पर छह चौके लगाए. लौरा वोल्वार्ड्ट के अलावा मसाबाता क्लास ने नाबाद 13 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को डायना बेग ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से नाशरा संधू ने सबसे ज्यादा छह विकेट अपने नाम किए. नाशरा संधू के अलावा सैयदा अरूब शाह ने दो विकेट चटकाए. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 116 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और शून्य पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. पाकिस्तान की टीम ने 31 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान की तरफ से सिदरा अमीन ने सबसे ज्यादा नाबाद 50 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान सिदरा अमीन ने 94 गेंदों पर आठ चौके लगाए. सिदरा अमीन के अलावा मुनीबा अली ने 44 रन बटोरे.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम को नॉनकुलुलेको म्लाबा ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से नादिन डी क्लर्क और नॉनकुलुलेको म्लाबा ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. नादिन डी क्लर्क और नॉनकुलुलेको म्लाबा के अलावा किसी भी गेंदबाज को एक भी विकेट नहीं मिला.

नोट: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.