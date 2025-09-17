Pakistan vs UAE, Asia Cup 2025 10th Match Winner Prediction: दुबई में यूएई और पाकिस्तान के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 10th Match Winner Prediction: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम लगातार चर्चा में बनी हुई है. जो भी टीम इस मैच का विजेता होगा, वह सुपर फोर में आगे बढ़ेगा. ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो मैच होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs UAE 10th Match, Asia Cup 2025 Dubai Pitch Report And Weather Update: दुबई में पाकिस्तान के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या यूएई के गेंदबाजों का होगा बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

एशिया कप 2025 अब रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है. सभी टीमों के बीच सुपर-4 में पहुंचने की होड़ लगी हुई है. ग्रुप-ए से टीम इंडिया ने अपने दोनों शुरुआती मैच जीते और सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया. वहीं, ओमान की टीम लगातार 2 मैच हारकर एलिमिनेट हो चुकी है. मगर, अब सवाल है कि पाकिस्तान या यूएई दोनों में से कौन सी टीम अगले राउंड तक पहुंचेगी? पाकिस्तान और यूएई को 17 सितंबर को आमने-सामने आना है, दोनों ही टीमों के पास 2-2 अंक हैं और दोनों ही टीमें सुपर-4 की रेस में हैं. ऐसे में जो भी टीम 17 सितंबर वाला मैच जीतेगी वही आगे बढ़ेगी.

एक तरफ पाकिस्तान की टीम होगी, जो पिछले मैच में टीम इंडिया के हाथों एकतरफा हार का मुंह देखकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर यूएई की टीम होगी, जिसने पिछले ही मैच में ओमान के खिलाफ जीत का स्वाद चखा है. इतना ही नहीं यूएई ने उस मैच में 170 रनों से अधिक का स्कोर बनाया था, जो इस टीम को कॉन्फिडेंस देगा.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (UAE vs PAK T20I Head To Head)

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने तीनों मुकाबला अपने नाम किया हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को पहली जीत की तलाश हैं. इस मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (UAE vs PAK Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. संयुक्त अरब अमीरात के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर पाकिस्तान की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. पाकिस्तान की टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 10वां टी20 मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

पाकिस्तान की जीत की संभावना: 65%

संयुक्त अरब अमीरात की जीत की संभावना: 35%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs IRE 10th T20I Likely Playing XI)

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE Likely Playing XI): अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.