Pakistan vs Sri Lanka ODI Series Schedule 2025: इस दिन से खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज, यहां जानें वेन्यू सहित पूरा शेड्यूल

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ODI Series Schedule 2025: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार यानी 11 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. करीब 6 साल बाद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान दौरे पर जा रही है. आखिरी बार साल 2019 में श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान में वनडे और टी20 मैच खेले थे. तब श्रीलंका की टीम को वनडे में 0-2 से हार मिली थी, लेकिन टी20 सीरीज में श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप करके सबको चौंका दिया था. इस बार पहले वनडे सीरीज होगी फिर टी20 मैचों की ट्राई सीरीज होगी, जिसमें जिम्बाब्वे भी खेलेगी. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के कंधों पर था. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चरिथ असलंका (Charith Asalanka) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: The Ashes 2025-26 Schedule: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इस दिन से शुरू होगी एशेज सीरीज, कब और कहां खेले जाएंगे रोमांचक मुकाबले; यहां जानें वेन्यू सहित पूरा शेड्यूल

इन वनडे और टी20 ट्राई सीरीज के लिए श्रीलंका टीम का ऐलान कर दिया गया है. दोनों टीमों की कमान चरिथ असलंका संभालेंगे. आगामी वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 नवंबर को खेला जाएगा. ये तीनों मैच रावलपिंडी स्टेडियम में ही खेले जाएंगे. फिर टी20 इंटरनेशनल ट्राई-सीरीज का आगाज 17 नवंबर से उसी मैदान पर होगा.

वनडे के लिए श्रीलंका की टीम में हुए कई बदलाव

वनडे सीरीज के लिए तेज गेंदबाज दिलशन मथुशंका को टीम में शामिल नहीं किया गया हैं. दिलशन मथुशंका घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं. दिलशन मथुशंका की जगह एशान मलिंगा को मौका दिया गया है. नुवानिदु फर्नांडो, मिलन प्रियानथ रत्नायके, निशान मधुश्का और दुनिथ वेल्लालागे को भी रेस्ट दिया गया हैं. इन खिलाड़ियों की जगह लहिरू उदारा, कमिल मिशारा, वानिंदु हसरंगा और प्रमोद मदुशन को वनडे सीरीज के लिए चुना गया है.

टी20 इंटरनेशनल टीम में भी नए चेहरों की एंट्री

टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज के लिए श्रीलंका टीम में कई नए चेहरे हैं. स्टार बॉलर मथीशा पथिराना को जगह नहीं मिली. मथीशा पथिराना की जगह असिथा फर्नांडो को लिया गया है. नुवानिदु फर्नांडो, दुनिथ वेल्लालागे, चमिका करुणारत्ने और बिनुरा फर्नांडो की जगह T20 टीम में भानुका राजपक्षे, जनिथ लियानागे, दुशन हेमंथा और एशान मलिंगा को शामिल किया गया है. ये बदलाव इसलिए किए गए क्योंकि श्रीलंका की टीम हाल ही में खेले गए एशिया कप 2025 में ग्रुप-स्टेज से बाहर हो गई थी.

आखिरी बार कब पाकिस्तान दौरे पर गई थी श्रीलंका

लगभग 6 साल बाद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान का टूर कर रही है. आखिरी बार श्रीलंका की टीम साल 2019 में वहां गई थी. श्रीलंका की ने वनडे सीरीज में 0-2 से हार मिली थी, जबकि टी20 सीरीज को श्रीलंका की ने 3-0 से जीता था. अब देखना होगा कि इस बार श्रीलंका क्या कमाल कर पाती है.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

11 नवंबर- पहला वनडे: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम

13 नवंबर- दूसरा वनडे: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम

15 नवंबर- तीसरा वनडे: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम

श्रीलंका की वनडे टीम: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, लहिरू उदारा, कमिल मिशारा, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, कमिंदु मेंडिस, जनिथ लियानागे, पवन रत्नायके, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षाना, जेफ्री वेंडरसे, दुश्मंथा चमीरा, असिथा फर्नांडो, प्रमोद मदुशन, एशान मलिंगा.

श्रीलंका की टी20 टीम: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, कमिल मिशारा, दासुन शनाका, कमिंदु मेंडिस, भानुका राजपक्षे, जनिथ लियानागे, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षाना, दुशन हेमंथा, दुश्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा, असिथा फर्नांडो, एशान मलिंगा.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.