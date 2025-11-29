Pakistan vs Sri Lanka, Final Match Toss Winner Prediction: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच रावलपिंडी में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, T20I Tri-Series 2025 Final Match Toss Winner Prediction: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला आज यानी 29 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा. श्रीलंका टीम ने पिछले मैच में पाकिस्तान को 6 रन से हराकर इस फाइनल मैच में जगह बनाई है. दोनों टीमों की कोशिश इस मैच में श्रृंखला जीतने के ऊपर रहेगी. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Rohit Shara New Record: वनडे सीरीज के दौरान ये खास रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं रोहित शर्मा, यहां देखें 'हिटमैन' के आकंड़ें

दोनों टीमों की हालिया फॉर्म

पाकिस्तान टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. टीम ने पिछले पांच मुकाबलों में से चार मैच जीत चुकी है. दूसरी तरफ श्रीलंका ने लगातार हार के बाद वापसी करते हुए पिछले दो मैच अपने नाम किए हैं.

पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमें टॉप टू पर रहते हुए आगे बढ़ीं, पाकिस्तान ने चार मैचों में तीन जीत के साथ 6 अंक (NRR +1.440) प्राप्त किए, जबकि श्रीलंका ने दो जीत के साथ चार अंक (NRR -0.901) हासिल किए. पाकिस्तान ने इस सीरीज में निरंतरता दिखाई. सीरीज में जिम्बाब्वे को दो बार और श्रीलंका को एक बार सात विकेट से हराया. दूसरी तरफ, श्रीलंका ने शुरुआत में हार का सामना किया लेकिन 6वें मैच में पाकिस्तान पर 6 रन की रोमांचक जीत के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतरीन बनाया.

पाकिस्तान के लिए प्रमुख प्रदर्शन करने वालों में साहिबजादा फरहान (श्रृंखला में 168 रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले) और अब्रार अहमद (रावलपिंडी में 10 विकेट) शामिल हैं. पाकिस्तान की टीम से साहिबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज़ स्टार प्लेयर हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. बात करें अगर श्रीलंका टीम की तो वानिन्दु हसरंगा और पथुम निसांका अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड (PAK vs SL T20I Head To Head)

वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज 10 मैच में जीत मिली है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 29 नवंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. रावलपिंडी की पिच सरफेस पूरी तरह से सपाट है और इस वजह से इसे बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है. यहां गेंद पड़ने के बाद अच्छी उछाल के साथ बल्लेबाज पर आती है और शॉट्स खेलना आसान है. गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिलती है. लेकिन यहां अक्सर ही हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका में कौन होगा टॉस का बॉस? (PAK vs SL Toss Winner Prediction)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 26 मैच में पाकिस्तान ने 15 टॉस जीते हैं जबकि श्रीलंका ने महज 11 बार टॉस अपने नाम किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SL Final Match Probable Playing XI)

पाकिस्तान: साहिबज़ादा फ़रहान, सैम अयूब, बाबर आज़म, सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), फ़ख़र ज़मान, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ़, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, जनिथ लियानागे, दसुन शनाका (कप्तान), पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, ईशान मलिंगा.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.