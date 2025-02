Pakistan vs New Zealand, 1st ODI Match Pitch Report And Weather Update: लाहौर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज दिखाएंगे अपना जलवा या पाकिस्तान के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credits: Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 1st ODI Match 2025: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज (Pakistan ODI Tri-Series, 2025) का पहला मुकाबला पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 8 फ़रवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह त्रिकोणीय सीरीज 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी. इस सीरीज में सभी तीनों टीमें पाकिस्तान की कड़ी परिस्थितियों में अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए मैदान पर उतरेंगी. इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम की अगुवाई मोहम्मद रिज़वान (Mohammad Rizwan) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में हैं. Pakistan vs New Zealand, 1st ODI Match Key Players To Watch Out: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कल से खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इस सीरीज में फाइनल समेत कुल 4 मुकाबले खेले जाएंगे. दोनों ही टीमें वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद पहली बार वनडे में एक-दूसरे का सामना करने वाली है. दोनों टीमें पहले मैच में जीत हासिल करने के लिए उत्सुक होंगी, क्योंकि यह ट्राई सीरीज आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले मोमेंटम बनाने का एक शानदार मौका है.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में उतरेगी. टीम के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन काफी समय से टीम से अंदर-बाहर होते रहे हैं. ऐसे में केन विलियमसन वनडे क्रिकेट में एक जोरदार पारी खेलना चाहेंगे. केन विलियमसन के अलावा रचिन रविंद्र हाल के दिनों में कुछ खास नहीं कर पाए हैं. ऐसे में वह भी अपने पुराने लय में आना चाहेंगे.

हेड टू हेड रिकार्ड्स (PAK vs NZ Head to Head Records)

बता दें कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अब तक 116 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम ने 51 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 61 मैचों में जीत दर्ज की है. 3 मैच बिना परिणाम के रहे हैं और 1 मैच टाई हुआ है. दोनों टीमों के बीच ये प्रतिस्पर्धा हमेशा रोमांचक रही है, जिसमें पाकिस्तान ने अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है.

पिच रिपोर्ट ( PAK vs NZ, 1st ODI Pitch Report):

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. गद्दाफी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को ज्यादा मदद करती हुई नजर आएगी. इस पिच पर तेज गेंदबाजों को बहुत कम मदद मिलेगी, जबकि स्लो सरफेस की वजह से स्पिनर अपना जलवा दिखा सकते हैं. शाम के समय ड्यू मैच में एक अहम रोल निभा सकता है, जिसके चलते टॉस जीतने वाली टीमें यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

लाहौर के मौसम का हाल (Lahore Weather Update)

एक्यूवेदर के अनुसार, शनिवार शाम को लाहौर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. आर्द्रता का स्तर 30-40 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पाकिस्तान: बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, उस्मान खान, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), आघा सलमान, खुशदिल शाह, शाहिन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और नसीम शाह.

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी और मैट हेनरी.