Pakistan vs Australia, 2nd T20I Match Scorecard: लाहौर में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रनों से करारी शिकस्त, सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त; यहां देखें PAK बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team 2nd T20I Match Live Score Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 31 जनवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले को जीतकर पाकिस्तान की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान सलमान अली आगा (Salman Ali Aga) के हाथों में हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 17 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद सलामी बल्लेबाज सईम अय्यूब और कप्तान सलमान अली आगा ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 72 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 198 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से कप्तान सलमान आगा ने सबसे ज्यादा 76 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सलमान आगा ने 40 गेंदों पर आठ चौके और चार छक्के लगाए. सलमान आगा के अलावा उस्मान खान ने 53 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैथ्यू कुह्नमैन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुह्नमैन, कूपर कोनोली, सीन एबॉट और एडम ज़म्पा ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुह्नमैन, कूपर कोनोली, सीन एबॉट और एडम ज़म्पा के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 199 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 22 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए.

ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 15.4 ओवर में महज 108 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरून ग्रीन ने सबसे ज्यादा 35 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान कैमरून ग्रीन ने 20 गेंदों पर एक चौका और दो छक्का लगाया. कैमरून ग्रीन के अलावा मैथ्यू शॉर्ट ने 27 रन बटोरे.

वहीं, पाकिस्तान की टीम को अबरार अहमद ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. पाकिस्तान की ओर से अबरार अहमद और शादाब खान ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. अबरार अहमद और शादाब खान के अलावा उस्मान तारिक ने दो विकेट चटकाए. पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 1 फरवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 198/5, 20 ओवर (साहिबजादा फरहान 5 रन, सईम अयूब 23 रन, सलमान आगा 76 रन, बाबर आजम 2 रन, उस्मान खान 53 रन, मोहम्मद नवाज नाबाद 9 रन और शादाब खान नाबाद 28 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (जेवियर बार्टलेट 1 विकेट, मैथ्यू कुह्नमैन 1 विकेट, कूपर कोनोली 1 विकेट, सीन एबॉट 1 विकेट, एडम ज़म्पा 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 108/10, 15.4 ओवर (ट्रैविस हेड 4 रन, मिशेल मार्श 18 रन, कैमरून ग्रीन 35 रन, जोश इंग्लिस 5 रन, मैट रेनशॉ 2 रन, कूपर कोनोली 1 रन, मैथ्यू शॉर्ट 27 रन, जेवियर बार्टलेट 10 रन, सीन एबॉट 0 रन, मैथ्यू कुह्नमैन 2 रन और एडम ज़म्पा नाबाद 3 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (अबरार अहमद 3 विकेट, शादाब खान 3 विकेट, सईम अय्यूब 1 विकेट, मोहम्मद नवाज़ 1 विकेट और उस्मान तारिक 2 विकेट).

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.