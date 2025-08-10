Cricket Match Schedule For Today: 10 अगस्त को PAK, AUS, WI, SA समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स
क्रिकेट मैच कार्यक्रम

International Cricket Match Schedule For Today: 10 अगस्त 2025 को क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और शानदार दिन रहने वाला है, जिसमें कई बड़े और रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। दिन की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से होगी, जब ग्रेट बैरियर रीफ एरेना, मैके में ऑस्ट्रेलिया A महिला बनाम इंडिया A महिला का तीसरा T20I मुकाबला होगा. इसी समय वाइकिंग कप 2025 का फाइनल भी खेला जाएगा, जबकि आंध्र प्रीमियर लीग में काकीनाडा किंग्स और विजयवाड़ा सनशाइनर्स आमने-सामने होंगे. शाम 6:30 बजे आंध्र प्रीमियर लीग का एक और मुकाबला होगा, जिसमें भीमवरम बुल्स का सामना रॉयल्स ऑफ रायलसीमा से होगा. वहीं, साउथ अफ्रीका टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका का पहला T20I खेला जाएगा, जो दिन का सबसे हाई-वोल्टेज इंटरनेशनल मैच होगा. क्यों बिक रहा है लॉर्ड्स का आउटफील्ड? जानिए ‘होम ऑफ क्रिकेट’ के लिए एमसीसी की ऐतिहासिक पहल का खास उद्देश्य

शाम को द हंड्रेड के पुरुष और महिला टूर्नामेंट में भी रोमांच जारी रहेगा. महिला प्रतियोगिता में सदर्न ब्रेव का सामना बर्मिंघम फीनिक्स से होगा, जबकि पुरुष प्रतियोगिता में सदर्न ब्रेव और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच बड़ा मुकाबला होगा, जिसके बाद रात 10:30 बजे ट्रेंट रॉकेट्स और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स भिड़ेंगे. कैरेबियन में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच दूसरा ODI भी शाम 7:00 बजे खेला जाएगा, जबकि रात 8:30 बजे आयरलैंड महिला और पाकिस्तान महिला के बीच तीसरा T20I मुकाबला होगा. इंग्लैंड में घरेलू वन-डे कप के कई मैच खेले जाएंगे, जिनमें लॉर्ड्स, ब्रिस्टल, टॉन्टन और डर्बी जैसे प्रतिष्ठित मैदान शामिल हैं.

दिन/तारीख टूर्नामेंट मैच स्थान समय (IST) स्ट्रीमिंग / टीवी प्रसारण
रविवार, 10 अगस्त 2025 इंडिया A वीमेन टूर ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया 2025 ऑस्ट्रेलिया A महिला बनाम इंडिया A महिला, तीसरा T20I ग्रेट बैरियर रीफ एरेना, मैके दोपहर 1:30 बजे Sony Sports / SonyLIV
रविवार, 10 अगस्त 2025 वाइकिंग कप 2025 टीबीसी बनाम टीबीसी, फाइनल टीबीसी दोपहर 1:30 बजे FanCode
रविवार, 10 अगस्त 2025 वाइकिंग कप 2025 टीबीसी बनाम टीबीसी, तीसरे स्थान का प्ले-ऑफ बोटक्य्र्का क्रिकेट सेंटर, स्टॉकहोम दोपहर 1:30 बजे FanCode
रविवार, 10 अगस्त 2025 आंध्र प्रीमियर लीग 2025 काकीनाडा किंग्स बनाम विजयवाड़ा सनशाइनर्स, चौथा मैच वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA स्टेडियम, विशाखापट्टनम दोपहर 1:30 बजे FanCode
रविवार, 10 अगस्त 2025 आंध्र प्रीमियर लीग 2025 भीमवरम बुल्स बनाम रॉयल्स ऑफ़ रायलसीमा, पाँचवाँ मैच वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA स्टेडियम, विशाखापट्टनम शाम 6:30 बजे FanCode
रविवार, 10 अगस्त 2025 दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 पुरानी दिल्ली 6 बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स, 16वाँ मैच अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली दोपहर 2:00 बजे DD Sports / FanCode
रविवार, 10 अगस्त 2025 दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम ईस्ट दिल्ली राइडर्स, 17वाँ मैच अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली शाम 7:00 बजे DD Sports / FanCode
रविवार, 10 अगस्त 2025 साउथ अफ्रीका टूर ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया 2025 ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका, पहला T20I मारारा क्रिकेट ग्राउंड, डार्विन दोपहर 2:45 बजे Sony Sports / SonyLIV
रविवार, 10 अगस्त 2025 द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता 2025 सदर्न ब्रेव महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला, 7वाँ मैच द रोज बाउल, साउथैम्पटन दोपहर 3:30 बजे FanCode
रविवार, 10 अगस्त 2025 द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता 2025 ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला, 8वाँ मैच ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम शाम 7:00 बजे FanCode
रविवार, 10 अगस्त 2025 इंग्लैंड घरेलू वन-डे कप 2025 समरसेट बनाम लंकाशायर, ग्रुप B द कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड, टॉन्टन दोपहर 3:30 बजे ECB YouTube
रविवार, 10 अगस्त 2025 इंग्लैंड घरेलू वन-डे कप 2025 डर्बीशायर बनाम नॉटिंघमशायर, ग्रुप A काउंटी ग्राउंड, डर्बी दोपहर 3:30 बजे ECB YouTube
रविवार, 10 अगस्त 2025 इंग्लैंड घरेलू वन-डे कप 2025 मिडलसेक्स बनाम ससेक्स, ग्रुप B लॉर्ड्स, लंदन दोपहर 3:30 बजे ECB YouTube
रविवार, 10 अगस्त 2025 इंग्लैंड घरेलू वन-डे कप 2025 एसेक्स बनाम वॉर्सेस्टरशायर, ग्रुप A काउंटी ग्राउंड, चेल्म्सफोर्ड दोपहर 3:30 बजे ECB YouTube
रविवार, 10 अगस्त 2025 इंग्लैंड घरेलू वन-डे कप 2025 वॉरविकशायर बनाम नॉर्थैम्पटनशायर, ग्रुप B रग्बी स्कूल ग्राउंड, वॉरविकशायर दोपहर 3:30 बजे ECB YouTube
रविवार, 10 अगस्त 2025 इंग्लैंड घरेलू वन-डे कप 2025 ग्लॉस्टरशायर बनाम लीसेस्टरशायर, ग्रुप A काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल दोपहर 3:30 बजे ECB YouTube
रविवार, 10 अगस्त 2025 इंग्लैंड घरेलू वन-डे कप 2025 केंट बनाम डरहम, ग्रुप B केंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड, बेकेनहैम दोपहर 3:30 बजे ECB YouTube
रविवार, 10 अगस्त 2025 द हंड्रेड पुरुष प्रतियोगिता 2025 सदर्न ब्रेव बनाम बर्मिंघम फीनिक्स, 7वाँ मैच द रोज बाउल, साउथैम्पटन शाम 7:00 बजे FanCode
रविवार, 10 अगस्त 2025 द हंड्रेड पुरुष प्रतियोगिता 2025 ट्रेंट रॉकेट्स बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स, 8वाँ मैच ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम रात 10:30 बजे FanCode
रविवार, 10 अगस्त 2025 पाकिस्तान टूर ऑफ़ वेस्ट इंडीज 2025 वेस्ट इंडीज बनाम पाकिस्तान, दूसरा ODI ब्रायन लारा स्टेडियम, तारौबा, त्रिनिदाद शाम 7:00 बजे Sony Sports / SonyLIV
रविवार, 10 अगस्त 2025 पाकिस्तान महिला टूर ऑफ़ आयरलैंड 2025 आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला, तीसरा T20I सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, बेलफ़ास्ट रात 8:30 बजे FanCode

नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.