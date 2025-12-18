New Zealand vs West Indies, 3rd Test Preview: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टेस्ट से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 3rd Test Match Preview: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट मैच में न्यूज़ीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को नौ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे मुकाबले न्यूज़ीलैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लैथम (Tom Latham) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 3rd Test Bay Oval Pitch Report And Weather Report: माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या वेस्टइंडीज के गेंदबाज बचाएंगे अपनी लाज, मैच से पहले जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज और मौसम का हाल

दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने बेहद आसानी से 9 विकेटों से जीतकर अपने नाम किया. इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज पर 1-0 की बढ़त भी बना ली है. यानी अब अगर न्यूजीलैंड की टीम माउंट माउंगानुई में होना वाला तीसरा टेस्ट जीतती है या उसे ड्रॉ भी करा देती हैं तो भी वो सीरीज को अपने नाम कर लेंगे. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म करने के लिए किसी भी हाल में तीसरा टेस्ट जीतना ही होगा.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs WI Test Head To Head Record)

न्यूज़ीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 51 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं. दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं और आंकड़े भी इसका प्रमाण देते हैं. इन 51 टेस्ट मैचों में से न्यूज़ीलैंड ने 18 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है. वहीं 20 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं, जो दर्शाता है कि दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ बराबरी की टक्कर देती रही हैं.

बे ओवल पिच रिपोर्ट (Bay Oval, Mount Maunganui Pitch Report)

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 दिसंबर से माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा. बे ओवल में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाज़ी करना खूब पसंद करती है. इस मैदान पर अब तक पांच टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दो मैच पहले गेंदबाज़ी करने वाली टीमों ने जीते हैं. यहां टेस्ट में पहली इनिंग का औसत स्कोर 389 रन रहा है, जो कि दूसरी पारी में 356 रन, तीसरी पारी में 219 रन और चौथी पारी में 171 रन हो जाता है.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टेस्ट 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (NZ vs WI Key Players To Watch Out): शाई होप, रोस्टन चेज़, केमर रोच, टॉम लैथम, ​​रचिन रवींद्र, जैकब डफी इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. जिनपर सबकि निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (NZ vs WI Mini Battle): न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और वेस्टइंडीज के स्टार गेंदबाज केमर रोच की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शाई होप बनाम जैकब डफी की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 दिसंबर से माउंट माउंगानुई के बे ओवल में भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क( Sony Sports Network) है. ऐसे में भारतीय दर्शक Sony Sports Ten टीवी चैनलों पर NZ vs WI 3rdTest 2025 का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट 2025 का डिजिटल अधिकार भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क( Sony Sports Network) के पास हैं. दर्शक Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर NZ vs WI 3rd Test 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा. इसके अलावा FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, जहां मैच पास या टूर पास खरीदना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ vs WI 3rd Test Probable Playing XI)

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, ज़कारी फॉल्क्स, एजाज़ पटेल, माइकल रे, जैकब डफी.

वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, ब्रैंडन किंग, केवम हॉज, शाई होप, रॉस्टन चेज़ (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, एंडरसन फिलिप, केमार रोच, जायडेन सील्स, ओजे शील्ड्स.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.