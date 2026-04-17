New Zealand vs Bangladesh, 1st ODI Match 2026 Scorecard: पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के सामने रखा 248 रनों का लक्ष्य, हेनरी निकोल्स और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 1st ODI Match 2026 Scorecard Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा करने में सफल रही. वहीं, बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा कर जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Ahmedabad Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी संतुलित नजर आ रहा है. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. वहीं, बांग्लादेश की गेंदबाजी में भी कुछ अच्छे स्पेल देखने को मिले.

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 247 रन बनाए. न्यूजीलैंड की ओर से हेनरी निकोल्स ने सबसे ज्यादा 68 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 59 रन बनाए और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.

न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने जल्दी विकेट गंवा दिए. इसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. नाथन स्मिथ 21 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को अंत में अच्छा फिनिश दिया.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की ओर से तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और रिशाद हुसैन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा मेहदी हसन मिराज और नाहिद राणा को 1-1 सफलता मिली. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 248 रन बनाने हैं.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 247/8, 50 ओवर (हेनरी निकोल्स 68 रन, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट 59 रन, विल यंग 30 रन, टॉम लैथम 14 रन, मोहम्मद अब्बास 14 रन, नाथन स्मिथ 21* रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (तस्कीन अहमद 2 विकेट, शरीफुल इस्लाम 2 विकेट, रिशाद हुसैन 2 विकेट, मेहदी हसन मिराज 1 विकेट और नाहिद राणा 1 विकेट.)

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.