Netherlands vs Pakistan, T20 World Cup 2026: पहले मैच में पाकिस्तान का पलड़ा भारी, नीदरलैंड्स को डच पावर दिखाने की ज़रूरत, स्कोरकार्ड यहां देखें

pakistan vs netherlands

Netherlands National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का बहुप्रतीक्षित आगाज शनिवार, 7 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो स्थित सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) मैदान पर पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए पहले मुकाबले के साथ हुआ। इस उद्घाटन मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य पिच पर मौजूद नमी और घास का लाभ उठाना था. नीदरलैंड्स की टीम ने बल्लेबाजी के लिए उतरते ही तेज शुरुआत की, हालांकि उन्हें पावरप्ले में कुछ महत्वपूर्ण विकेट गंवाने पड़े.

मैच का घटनाक्रम और प्रमुख पल

नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाजों ने शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर में ही चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। हालांकि, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जल्द ही वापसी की. सलमान मिर्जा ने मैक्स ओ'डॉउड को आउट कर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई. इसके बाद, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के शानदार कैच ने माइकल लेविट को 24 रन पर पवेलियन भेज दिया. अबरार अहमद ने भी जल्द ही कॉलिन एकरमैन को आउट कर नीदरलैंड्स को तीसरा झटका दिया, जिससे डच टीम 8 ओवर में 65/3 पर सिमट गई. नीदरलैंड्स ने पावरप्ले में 50/2 रन बनाए थे.

यहाँ देखें स्कोरकार्ड

दोनों टीमों की पृष्ठभूमि और चुनौतियाँ

पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में 3-0 से टी20ई श्रृंखला जीतकर आत्मविश्वास से लबरेज होकर उतरा है. हालांकि, उनके लिए यह विश्व कप काफी महत्वपूर्ण है, खासकर भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बहिष्कार करने के सरकारी निर्देश के बाद. इस फैसले के कारण पाकिस्तान को अपने बाकी सभी मैच जीतने होंगे ताकि वे सुपर 8 चरण में अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें. दूसरी ओर, नीदरलैंड्स की टीम को टी20 विश्व कप में 'जायंट-किलर' के रूप में जाना जाता है, जिसने अतीत में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों को भी चौंकाया है. कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के नेतृत्व में, नीदरलैंड्स की टीम अपनी जुझारू भावना और प्रतिस्पर्धी खेल के लिए जानी जाती है.

आगे की राह और निष्कर्ष

कोलंबो में बारिश की संभावना के बावजूद, मैच जारी रहा और दोनों टीमों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के लिए यह मैच न केवल टूर्नामेंट की शुरुआत थी, बल्कि उनके अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी था। नीदरलैंड्स ने भी दिखाया कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह शुरुआती मुकाबला आगामी टी20 विश्व कप में होने वाले रोमांचक मुकाबलों की एक झलक मात्र था, जहां हर टीम अपनी छाप छोड़ने को बेताब है।