NEP vs WI 2nd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: नेपाल ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला; वेस्टइंडीज पहले करेगी गेंदबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच ऐतिहासिक टी20I सीरीज का दूसरा मुकाबला 29 सितंबर (सोमवार) को यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित पौडेल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते अकील होसेन की वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करेगी. पहला मैच नेपाल के क्रिकेट इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, जब रोहित पौडेल की कप्तानी वाली टीम ने ICC पूर्ण सदस्य वेस्टइंडीज को 19 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. दूसरा मुकाबला भी जीतकर इतिहास रचना चाहेगी. यह भी पढ़ें: दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज करेगी वापसी या नेपाल रचेगी इतिहास? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, Key प्लेयर्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
नेपाल ने जीता टॉस
🌙 Under the lights, chapter 2️⃣ unfolds tonight🇳🇵#Rhinos bat first against #MenInMaroon
📺 Live: https://t.co/TmWf1Qn9oJ#NepalCricket pic.twitter.com/KvJr3yIT0w
— CAN (@CricketNep) September 29, 2025
देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: काइल मेयर्स, आमिर जंगू (विकेटकीपर), एकेम ऑगस्ट, ज्वेल एंड्रयू, केसी कार्टी, नवीन बिदाईसी, जेसन होल्डर, फैबियन एलन, अकील होसेन (कप्तान), ज़िशान मोताड़ा, जेडिया ब्लेड्स
नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), कुशल मल्ला, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह ऐरी, सुदीप जोरा, सोमपाल कामी, करण केसी, मोहम्मद आदिल आलम, ललित राजवंशी
नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
भारतीय दर्शकों के लिए नेपाल बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टी20I मैच केवल ऑनलाइन FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए उपलब्ध रहेगा. इस मुकाबले का कोई टेलीविजन प्रसारण नहीं होगा.