NAM vs NED, ICC CWC League 2 2025 Live Streaming: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में नीदरलैंड से भिड़ेगी नामीबिया, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Namibia (Photo: X/@CricketNamibia1)

Where To Watch Namibia national cricket team vs Netherlands national cricket team Live Telecast: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग टू(ICC Cricket World Cup League Two) 2023-27 का 59 मुकाबला 13 मार्च(गुरुवार) को विंडहोक(Windhoek) के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड(Wanderers Cricket Ground) में खेला जाएगा. नामीबिया को इस मैच से पहले कनाडा के खिलाफ एक रोमांचक सुपर ओवर मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. नामीबिया को डकवर्थ-लुईस नियम (DLS) के तहत 39 ओवरों में 175 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला था. गेरहार्ड इरास्मस की अगुवाई वाली टीम 39 ओवरों में 174 रनों पर सिमट गई, जिससे मुकाबला टाई हो गया. सुपर ओवर में नामीबिया ने सिर्फ 4 रन पर दोनों विकेट गंवा दिए, जिसे कनाडा ने महज तीन गेंदों में आसानी से हासिल कर लिया. यह भी पढ़ें: बारिश के बाद गीली आउटफील्ड के कारण कनाडा बनाम नीदरलैंड का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 मैच बिना टॉस के रद्द

दूसरी ओर, नीदरलैंड्स का पिछला मुकाबला कनाडा के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था. स्कॉट एडवर्ड्स की टीम अब तक 15 मैचों में 18 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि नामीबिया 18 मैचों में 12 अंकों के साथ छठे स्थान पर है.

नामीबिया बनाम नीदरलैंड आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग टू 2023-27 का 59 मुकाबला 13 मार्च(गुरुवार) को विंडहोक(Windhoek) के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:00 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस 12:30 PM को होगा.

नामीबिया बनाम नीदरलैंड, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2, विंडहोएक लेग मैच कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, नामीबिया बनाम नीदरलैंड, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 मैच का लाइव टेलीकास्ट किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. लेकिन भारतीय प्रशंसक आईसीसी वेबसाइट पर लाइव स्कोर का पालन कर सकते हैं और फैनकोड पर नामीबिया बनाम नीदरलैंड, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं. फैनकोड पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. इसके अलावा, प्रशंसक आईसीसी क्रिकेट वेबसाइट पर मैच के लाइव अपडेट और स्कोरकार्ड भी देख सकते हैं.