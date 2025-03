MI vs KKR IPL 2025 Preview: मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) आईपीएल 2025 का 12वां मुकाबला 31 मार्च(सोमवार) को मुंबई(Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम(Wankhede Stadium) में खेला जाएगा. एमआई बनाम केकेआर का यह मैच हमेशा से हाई-प्रोफाइल रहा है, क्योंकि दोनों फ्रेंचाइजी के मालिक और फैंस इसे लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं. मुंबई इंडियंस इस सीजन में अब तक कोई जीत दर्ज नहीं कर पाई है, जिससे उनके लिए यह मैच बेहद अहम होगा. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार जीत के साथ वापसी की थी और इस मैच में लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को RR बनाम KKR IPL 2025 में ड्रिंक्स ले जाते देख भड़के फैंस, बोले- यह तो चाइल्ड लेबर है

मुंबई की टीम अब तक टूर्नामेंट में काफी असंगठित नजर आई है. लगातार बदलाव और गलत रणनीतियों की वजह से उनकी प्लेइंग इलेवन अस्थिर दिखी है. बल्लेबाजों द्वारा खुद को महत्वपूर्ण परिस्थितियों में नीचे भेजने के फैसले भी फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों को हैरान कर चुके हैं. वहीं, गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, हार्दिक पंड्या और मिचेल सैंटनर जैसे बड़े नाम होने के बावजूद प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है.

दूसरी ओर, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पहले मुकाबले में हार के बाद जबरदस्त वापसी की और सभी विभागों में शानदार खेल दिखाया. टीम को उम्मीद है कि इस मैच में सुनील नरेन पूरी तरह फिट होकर वापसी करेंगे, क्योंकि वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं. हालांकि, केकेआर के मध्यक्रम को अब भी सुधार की जरूरत है, ताकि टीम अपने खिताब बचाने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ सके.

एमआई बनाम केकेआर आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(MI vs KKR Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल में 2008 से अब तक मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं. इन मुकाबलों में मुंबई इंडियंस का दबदबा रहा है, जहां उन्होंने 23 मैच जीते हैं, जबकि केकेआर केवल 11 बार जीत दर्ज कर पाया है.

एमआई बनाम केकेआर आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(MI vs KKR IPL 2025 Key Players To Watch Out): क्विंटन डी कॉक, ट्रेंट बोल्ट, रिंकू सिंह, सूर्यकुमार यादव, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(MI vs KKR Mini Battle): क्विंटन डी कॉक अपने पसंदीदा मैदानों में से एक वानखेड़े स्टेडियम में वापसी करेंगे और अपनी पूर्व फ्रेंचाइजी के खिलाफ अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे. जीटी के खिलाफ अपनी लय हासिल करने वाले ट्रेंट बोल्ट केकेआर के खिलाफ मुंबई में विकेट लेने की अपनी लय को फिर से जगाना चाहेंगे. वरुण चक्रवर्ती इस सीजन में अपनी गेंदबाजी से धीरे-धीरे एक राक्षस बनते जा रहे हैं और एक बार फिर एमआई की कमजोर बल्लेबाजी को परेशान करना चाहेंगे. हार्दिक पांड्या, जो स्पिनरों का सामना करने के लिए जाने जाते हैं, पर अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस पाने का दबाव होगा.

एमआई बनाम केकेआर आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) आईपीएल 2025 का 12वां मुकाबला 31 मार्च(सोमवार) को मुंबई(Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम(Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे (IST) से खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 07:00 PM को होगा.

एमआई बनाम केकेआर आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. जो जियो और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के विलय के बाद दर्शक आईपीएल मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) आईपीएल 2025 मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियोहॉटस्टार ऐप पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां प्रशंसक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर एमआई बनाम केकेआर मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

एमआई बनाम केकेआर आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, मुजीब उर रहमान, सत्यनारायण राजू

इम्पैक्ट प्लेयर्स: विग्नेश पुथुर, विल जैक्स

कोलकाता नाइट राइडर्स: सुनील नरेन/मोईन अली, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, एनरिक नॉर्टजे, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती

इम्पैक्ट प्लेयर्स: अंगकृष रघुवंशी, चेतन सकारिया