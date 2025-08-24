MNR W vs BPH W, 28th Match The Hundred 2025 Manchester Pitch Report And Weather Update: मैनचेस्टर में बर्मिंघम फीनिक्स के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के गेंदबाजों का बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Manchester Originals Women vs Birmingham Phoenix Women, 28th Match The Hundred Womens 2025 Manchester Pitch Report And Weather Update: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 28वां मुकाबला आज यानी 24 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह सातवां मुकाबला हैं. बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. वहीं, मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम अभी भी रेस में बनी हुई हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का अब तक निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं. इस टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की अगुवाई एलिस पेरी (Ellyse Perry) कर रहीं हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: MNR W vs BPH W, 28th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन

फिलहाल बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम इस सीजन में छह मुकाबले खेली हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को महज एक मुकाबले में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में चार अंकों के साथ बर्मिंघम फीनिक्स आठवें पायदान पर हैं. दूसरी ओर, मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला अब तक इस सीजन में छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम को महज चार मैच में जीत मिली हैं.

वहीं, दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम 16 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम का नेट रन रेट +0.317 है. आज के मुकाबले बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MNR W vs BPH W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम ने दो मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. आज के मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड पिच रिपोर्ट (Emirates Old Trafford Pitch Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 28वां मुकाबला आज यानी 24 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच मैनचेस्टर के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. मैनचेस्टर के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहती है. पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल रहेगी. इंग्लैंड में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है लेकिन दूसरी पारी में यहां स्पिनर्स का भी महत्वपूर्ण रोल होगा. अगर बादल छाए रहेंगे तो ये गेंदबाजों के पक्ष में होगा और बल्लेबाजों के लिए और मुश्किल हो जाएगी. पहली पारी में यहां एवरेज स्कोर 168 का है. इस मैदान पर दूसरी पारी में एवरेज स्कोर 172 का है.

मैनचेस्टर के मौसम का हाल (Manchester Weather Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 28वां मुकाबला आज यानी 24 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच मैनचेस्टर के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. मैनचेस्टर में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 56% आर्द्रता और अधिकतर बादल छाए रहने के साथ यह एक गर्म दिन होगा. बारिश की केवल 15% संभावना के साथ, बारिश की रुकावट की संभावना नहीं है, लेकिन ओवरहेड स्थितियां शुरुआती चरणों में सीमरों को मदद कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

बर्मिंघम फीनिक्स महिला (BPH W Likely Playing XI): जॉर्जिया वोल, एम्मा लैंब, मैरी केली, एलिसे पेरी (कप्तान), एमी जोन्स (विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, आइल्सा लिस्टर, मेगन शुट्ट, मैरी टेलर, बेथन एलिस, हन्ना बेकर.

मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला (MNR W Likely Playing XI): बेथ मूनी (कप्तान और विकेटकीपर), कैथरीन ब्राइस, अमेलिया केर, डींड्रा डॉटिन, सेरेन स्माले, एलिस मोनाघन, सोफी एक्लेस्टोन, फाई मॉरिस, लॉरेन फाइलर, डेनिएल ग्रेगरी, माहिका गौर.

नोट: बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.