LHQ vs PSZ, PSL 2026 38th Match Live Score Update: गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स बनाम पेशावर जाल्मी के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi

Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi, Pakistan Super League 2026 38th Match Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 38वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स बनाम पेशावर जाल्मी (LHQ vs PSZ) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा है. लाहौर कलंदर्स ने इस सीजन में अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, पेशावर जाल्मी ने भी 9 मैच खेले हैं, जिसमें 8 में जीत और 1 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लाहौर कलंदर्स की अगुवाई शाहीन अफरीदी कर रहे हैं, जबकि पेशावर जाल्मी की कमान बाबर आजम के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: DC vs PBKS, IPL 2026 35th Match Live Toss And Scorecard: अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के 38वें मुकाबले में लाहौर कलंदर्स अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करना चाहेगी. टीम ने अब तक 9 मुकाबलों में 4 जीत हासिल की है, जबकि 5 में हार का सामना किया है. ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम होगा. दूसरी तरफ पेशावर जाल्मी ने 9 में से 8 मैच जीते हैं और 1 मुकाबले में हार झेली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है. पेशावर जाल्मी की टीम भी जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी.

लाहौर कलंदर्स क्रिकेट टीम बनाम पेशावर जाल्मी क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Lahore Qalandars Cricket Team vs Peshawar Zalmi Cricket Team Match Scorecard)

टी20 इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें पेशावर जाल्मी ने 12 मैच जीते हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स को 9 मुकाबलों में जीत मिली है. 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार पेशावर जाल्मी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. लाहौर कलंदर्स की टीम में फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक और सिकंदर रजा जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ पेशावर जाल्मी की टीम में बाबर आजम, कुसल मेंडिस और जेम्स विंस जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में सुफियान मुकीम और इफ्तिखार अहमद टीम को मजबूती देते हैं.

नोट: लाहौर कलंदर्स क्रिकेट टीम बनाम पेशावर जाल्मी क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.