AUS vs SA 2nd ODI 2025 Dream11 Team Prediction: मकाय में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मैच से पहले जानिए कैसे चुनें बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Dream11 Prediction: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(AUS vs SA) 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का दूसरा मुकाबला 22 अगस्त(शुक्रवार) को मकाय(Mackay ) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना( Great Barrier Reef Arena) में खेला जाएगा. सीरीज़ की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज की शानदार गेंदबाज़ी से हुई, जिन्होंने अपने वनडे करियर का पहला फाइव-विकेट हॉल लिया और ऑस्ट्रेलिया को मात देकर मेज़बानों को 1-0 की बढ़त दिला दी. दूसरा वनडे 2025 दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होगा. ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौती होगी वापसी करने की और सीरीज़ को बराबरी पर लाने की, जबकि प्रोटियाज टीम का लक्ष्य रहेगा लगातार लय बरकरार रखते हुए 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करना. ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर ने कमाल का प्रदर्शन किया. ऐडन मार्करम (82), टेम्बा बावुमा (65) और मैथ्यू ब्रेट्ज़के (57) ने मिलकर टीम का स्कोर 296 तक पहुंचाया. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज़ी पूरी तरह लड़खड़ा गई और पूरी टीम 198 पर सिमट गई. कप्तान मिचेल मार्श (88) और बेन द्वार्शुइस (33) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज़ बड़ी पारी नहीं खेल सका. इस हार ने साफ कर दिया कि अगर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ में बने रहना है, तो उन्हें महाराज जैसे स्पिनरों का डटकर सामना करना होगा और अपने बल्लेबाज़ी क्रम को मज़बूती देनी होगी.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, मिच मार्श (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एलेक्स केरी, आरोन हार्डी/कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शियस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, सेनुरान मुथुसामी, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी

AUS बनाम SA दूसरे वनडे 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- जोश इंग्लिस(AUS), मैथ्यू ब्रीट्ज़के(SA) को ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

AUS बनाम SA दूसरे वनडे 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- ट्रैविस हेड (AUS), टेम्बा बावुमा(SA), एडेन मार्कराम(SA), मिशेल मार्श(AUS) को अपनी ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटेसी टीम में बल्लेबाज के रूप में चुन सकते है.

AUS बनाम SA दूसरे वनडे 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- कैमरून ग्रीन(AUS), वियान मुल्डर(SA) को ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के ऑलराउंडर के रूप में जोड़ सकते हैं.

AUS बनाम SA दूसरे वनडे 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- कगिसो रबाडा(SA), जोश हेजलवुड AUS), बेन ड्वार्शियस(AUS) जो ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

AUS बनाम SA दूसरे वनडे 2025 मैच की फैंटसी11 प्रेडिक्शन लाइनअप: जोश इंग्लिस(AUS), मैथ्यू ब्रीट्ज़के(SA), ट्रैविस हेड (AUS), टेम्बा बावुमा(SA), एडेन मार्कराम(SA), मिशेल मार्श(AUS), कैमरून ग्रीन(AUS), वियान मुल्डर(SA), कगिसो रबाडा(SA), जोश हेजलवुड AUS), बेन ड्वार्शियस(AUS)

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन टीम का कप्तान एडेन मार्कराम(SA) को बनाया जा सकता है, जबकि मिशेल मार्श(AUS) को उप-कप्तान चुना जा सकता है. इस कॉम्बिनेशन में बनाए गए टीम के साथ आप जीतकर करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकते है.