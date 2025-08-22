AUS vs SA 2nd ODI 2025 Preview: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का दूसरा मुकाबला 22 अगस्त(शुक्रवार) को मकाय(Mackay ) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना( Great Barrier Reef Arena) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ के पहले मुकाबले में कुछ शानदार क्षण जरूर दिखाए, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ी पूरी तरह नाकाम रही. कप्तान मिचेल मार्श ही अकेले ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज़ उनका साथ नहीं दे पाए। यही वजह रही कि टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद मैच से दूर हो गई. अब मार्श उम्मीद कर रहे होंगे कि अगले मुकाबले में उनकी टीम के खिलाड़ी जिम्मेदारी दिखाएं और मिलकर प्रदर्शन करें ताकि सीरीज़ में वापसी की जा सके. दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 98 रनों से हरा सीरीज में 1 -0 से बनाई बढ़त, केशव महाराज ने मचाया तांडव, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में हर विभाग में बेहतरीन खेल दिखाया. टॉप ऑर्डर ने मजबूत नींव रखी, जिसे मिडिल ऑर्डर ने भुनाते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. जवाबी पारी में, केशव महाराज ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए अपनी पहली वनडे फाइव-विकेट हॉल झटकी और मार्श एंड कंपनी को लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंचने दिया. इस प्रदर्शन के दम पर प्रोटियाज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अब उनका लक्ष्य अगले मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज़ अपने नाम करना होगा.

वनडे में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AUS vs SA Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच 111 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 51 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 56 बार जीत हासिल की है. एक मैच बेनतीजा रहा और तीन मुकाबले टाई हुए हैं.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(AUS vs SA Key Players To Watch Out): मिशेल मार्श, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, केशव महाराज, टेंबा बावुमा, एडेन मार्करम ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(AUS vs SA Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मिशेल मार्श और दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, एडेन मार्करम और जोश हेज़लवुड के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज 2025 का दूसरा मुकाबला दूसरा मुकाबला 22 अगस्त(शुक्रवार) को मकाय के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 09:30 AM को होगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे 2025 लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मैचों के ब्रॉडकास्ट अधिकार Star Sports Network के पास हैं. ऐसे में AUS vs SA दूसरे वनडे 2025 मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट भारत में Star Sports के विभिन्न टीवी चैनलों पर किया जाएगा. वही, भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी. क्रिकेट फैंस JioHotstar के ऐप या वेबसाइट के जरिए इन रोमांचक मुकाबलों का आनंद कहीं से भी ले सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, मिच मार्श (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एलेक्स केरी, आरोन हार्डी/कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शियस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, सेनुरान मुथुसामी, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी