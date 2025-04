KKR vs SRH, IPL 2025 15th Match Scorecard: कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को दिया 201 रनों का लक्ष्य, वेंकटेश अय्यर और अंगकृष रघुवंशी ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Kolkata Knight Riders Cricket Team vs Sunrisers Hyderabad Cricket Team, IPL 2025 15th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 15वां मुकाबला आज यानी तीन अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम (KKR) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

KKR have posted 200/6 in their 20 overs against Sunrisers Hyderabad 💥🏏

SRH require 201 runs in 120 balls to win 🎯🏏 #KKRvSRH #IPL2025 #Sportify pic.twitter.com/fRsVZ47tVN

— Sportify (@Sportify777) April 3, 2025