KKR vs GT TATA IPL 2025 Live Toss & Scorecard: कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता टॉस, गुजरात टाइटन्स को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Match Scorecard: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग(IPL 2025) का 39वां मुकाबला 21 अप्रैल(सोमवार) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अंजिक्या रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वहीँ, गुजरात टाइटन्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से गुजरात टाइटंस ने दो बार जीत दर्ज की है, जबकि KKR को सिर्फ एक जीत मिली है. KKR की वह यादगार जीत रिंकू सिंह के पांच छक्कों वाले अंतिम ओवर की वजह से आई थी. यह भी पढ़ें: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स TATA IPL 2025 में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

कोलकाता ने जीता टॉस

🚨 Toss 🚨@KKRiders won the toss and elected to bowl against @gujarat_titans in Kolkata.

Updates ▶️ https://t.co/TwaiwD5D6n#TATAIPL | #KKRvGT pic.twitter.com/Rof135hqli

— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2025