IPL 2026: कौन किस पर खेलेगा डबल गेम? पूरा शेड्यूल सामने आते ही बदल गया समीकरण, जानें किन टीमों के बीच होंगे दो-दो मुकाबले और किससे सिर्फ एक बार टक्कर

Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आगाज कल यानी 28 मार्च से शुरू होगा. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 84 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का पहला मुकाबला 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (RCB vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) की गैरमौजूदगी में ईशान किशन (Ishan Kishan) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Virat Kohli IPL Stats Against SRH: आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन, यहां देखें 'रन मशीन' के आकंड़ें
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगाज में अब बेहद कम समय बचा है और 28 मार्च से शुरू होने जा रहे इस मेगा टूर्नामेंट को लेकर फैंस का उत्साह चरम पर है. इस बीच बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके बाद पूरे 70 लीग मैचों की तस्वीर साफ हो गई है. इस बार भी सभी 10 टीमें 14-14 मुकाबले खेलेंगी, लेकिन खास बात यह है कि हर टीम पांच टीमों के खिलाफ दो-दो मैच खेलेगी, जबकि चार टीमों के खिलाफ सिर्फ एक-एक मुकाबला होगा. ऐसे में पूरा गणित समझना जरूरी हो जाता है कि कौन सी टीम किसके खिलाफ कितनी बार भिड़ेगी. आइए आपको आसान भाषा में पूरा ब्रेकडाउन बताते हैं.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): आरसीबी की टीम सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के खिलाफ दो-दो मुकाबले खेलेगी. वहीं राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगी.
RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|मैच
|स्थान
|समय
|1
|28 मार्च
|शनिवार
|आरसीबी vs सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|2
|5 अप्रैल
|रविवार
|आरसीबी vs चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|3
|10 अप्रैल
|शुक्रवार
|राजस्थान रॉयल्स vs आरसीबी
|गुवाहाटी
|शाम 7:30 बजे
|4
|12 अप्रैल
|रविवार
|मुंबई इंडियंस vs आरसीबी
|मुंबई
|शाम 7:30 बजे
|5
|15 अप्रैल
|बुधवार
|आरसीबी vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|6
|18 अप्रैल
|शनिवार
|आरसीबी vs दिल्ली कैपिटल्स
|बेंगलुरु
|दोपहर 3:30 बजे
|7
|24 अप्रैल
|शुक्रवार
|आरसीबी vs गुजरात टाइटन्स
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|8
|27 अप्रैल
|सोमवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs आरसीबी
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|9
|30 अप्रैल
|गुरुवार
|गुजरात टाइटन्स vs आरसीबी
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|10
|7 मई
|गुरुवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs आरसीबी
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|11
|10 मई
|रविवार
|आरसीबी vs मुंबई इंडियंस
|रायपुर
|शाम 7:30 बजे
|12
|13 मई
|बुधवार
|आरसीबी vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|रायपुर
|शाम 7:30 बजे
|13
|17 मई
|रविवार
|पंजाब किंग्स vs आरसीबी
|धर्मशाला
|दोपहर 3:30 बजे
|14
|22 मई
|शुक्रवार
|सनराइजर्स हैदराबाद vs आरसीबी
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दो-दो मैच खेलेगी. जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक-एक मुकाबला होगा.
SRH (सनराइजर्स हैदराबाद)
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|मैच
|स्थान
|समय
|1
|28 मार्च
|शनिवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|2
|2 अप्रैल
|गुरुवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
|3
|5 अप्रैल
|रविवार
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
|हैदराबाद
|दोपहर 3:30 बजे
|4
|11 अप्रैल
|शनिवार
|पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|मुल्लांपुर
|दोपहर 3:30 बजे
|5
|13 अप्रैल
|सोमवार
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
|6
|18 अप्रैल
|शनिवार
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
|7
|21 अप्रैल
|मंगलवार
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
|8
|25 अप्रैल
|शनिवार
|राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|जयपुर
|शाम 7:30 बजे
|9
|29 अप्रैल
|बुधवार
|मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|मुंबई
|शाम 7:30 बजे
|10
|2 मई
|शनिवार
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
|11
|6 मई
|बुधवार
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
|12
|12 मई
|मंगलवार
|गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|13
|18 मई
|सोमवार
|चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
|14
|22 मई
|शुक्रवार
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
मुंबई इंडियंस (MI): मुंबई इंडियंस की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दो-दो मुकाबले खेलेगी. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगी.
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|प्रतिद्वंदी टीम
|स्थान
|समय
|1
|29 मार्च
|रविवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई
|7:30 बजे
|2
|4 अप्रैल
|शनिवार
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|3:30 बजे
|3
|7 अप्रैल
|मंगलवार
|राजस्थान रॉयल्स
|गुवाहाटी
|7:30 बजे
|4
|12 अप्रैल
|रविवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई
|7:30 बजे
|5
|16 अप्रैल
|गुरुवार
|पंजाब किंग्स
|मुंबई
|7:30 बजे
|6
|20 अप्रैल
|सोमवार
|गुजरात टाइटन्स
|अहमदाबाद
|7:30 बजे
|7
|23 अप्रैल
|गुरुवार
|चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई
|7:30 बजे
|8
|29 अप्रैल
|बुधवार
|सनराइजर्स हैदराबाद
|मुंबई
|7:30 बजे
|9
|2 मई
|शनिवार
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|7:30 बजे
|10
|4 मई
|सोमवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|मुंबई
|7:30 बजे
|11
|10 मई
|रविवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|रायपुर
|7:30 बजे
|12
|14 मई
|गुरुवार
|पंजाब किंग्स
|धर्मशाला
|7:30 बजे
|13
|20 मई
|बुधवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|7:30 बजे
|14
|24 मई
|रविवार
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई
|3:30 बजे
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ दो-दो मैच खेलेगी. वहीं आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलेगी.
|तारीख
|दिन
|मैच
|स्थान
|समय
|30 मार्च
|सोमवार
|राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|गुवाहाटी
|शाम 7:30 बजे
|3 अप्रैल
|शुक्रवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
|5 अप्रैल
|रविवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|11 अप्रैल
|शनिवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
|14 अप्रैल
|मंगलवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
|18 अप्रैल
|शनिवार
|सनराइजर्स हैदराबाद vs चेन्नई सुपर किंग्स
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
|23 अप्रैल
|गुरुवार
|मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई
|शाम 7:30 बजे
|26 अप्रैल
|रविवार
|गुजरात टाइटन्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|अहमदाबाद
|दोपहर 3:30 बजे
|2 मई
|शनिवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs मुंबई इंडियंस
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
|5 मई
|मंगलवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|10 मई
|रविवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|चेन्नई
|दोपहर 3:30 बजे
|15 मई
|शुक्रवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|18 मई
|सोमवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
|21 मई
|गुरुवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs गुजरात टाइटन्स
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दो-दो मुकाबले खेलेगी. जबकि चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और आरसीबी के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगी.
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|मैच
|स्थान
|समय
|1
|29 मार्च
|रविवार
|मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई
|शाम 7:30 बजे
|2
|2 अप्रैल
|गुरुवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
|3
|6 अप्रैल
|सोमवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
|4
|9 अप्रैल
|गुरुवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
|5
|14 अप्रैल
|मंगलवार
|चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
|6
|17 अप्रैल
|शुक्रवार
|गुजरात टाइटन्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|7
|19 अप्रैल
|रविवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स
|कोलकाता
|दोपहर 3:30 बजे
|8
|26 अप्रैल
|रविवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|9
|3 मई
|रविवार
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|हैदराबाद
|दोपहर 3:30 बजे
|10
|8 मई
|शुक्रवार
|दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|11
|13 मई
|बुधवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|रायपुर
|शाम 7:30 बजे
|12
|16 मई
|शनिवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
|13
|20 मई
|बुधवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
|14
|24 मई
|रविवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
पंजाब किंग्स (PBKS): पंजाब किंग्स गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दो-दो मुकाबले खेलेगी. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगी.
|मैच #
|तारीख
|दिन
|मुकाबला
|स्थान
|समय
|1
|31 मार्च
|मंगलवार
|पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटन्स
|न्यू चंडीगढ़
|शाम 7:30 बजे
|2
|3 अप्रैल
|शुक्रवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
|3
|6 अप्रैल
|सोमवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
|4
|11 अप्रैल
|शनिवार
|पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|न्यू चंडीगढ़
|दोपहर 3:30 बजे
|5
|16 अप्रैल
|गुरुवार
|मुंबई इंडियंस vs पंजाब किंग्स
|मुंबई
|शाम 7:30 बजे
|6
|19 अप्रैल
|रविवार
|पंजाब किंग्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|न्यू चंडीगढ़
|शाम 7:30 बजे
|7
|25 अप्रैल
|शनिवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs पंजाब किंग्स
|दिल्ली
|दोपहर 3:30 बजे
|8
|28 अप्रैल
|मंगलवार
|पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स
|न्यू चंडीगढ़
|शाम 7:30 बजे
|9
|3 मई
|रविवार
|गुजरात टाइटन्स vs पंजाब किंग्स
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|10
|6 मई
|बुधवार
|सनराइजर्स हैदराबाद vs पंजाब किंग्स
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
|11
|11 मई
|सोमवार
|पंजाब किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|धर्मशाला
|शाम 7:30 बजे
|12
|14 मई
|गुरुवार
|पंजाब किंग्स vs मुंबई इंडियंस
|धर्मशाला
|शाम 7:30 बजे
|13
|17 मई
|रविवार
|पंजाब किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|धर्मशाला
|दोपहर 3:30 बजे
|14
|23 मई
|शनिवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs पंजाब किंग्स
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
राजस्थान रॉयल्स (RR): राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो-दो मैच खेलेगी. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलेगी.
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|विरोधी टीम
|स्थान
|समय
|1
|30 मार्च
|सोमवार
|चेन्नई सुपर किंग्स
|गुवाहाटी
|शाम 7:30 बजे
|2
|4 अप्रैल
|शनिवार
|गुजरात टाइटन्स
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|3
|7 अप्रैल
|मंगलवार
|मुंबई इंडियंस
|गुवाहाटी
|शाम 7:30 बजे
|4
|10 अप्रैल
|शुक्रवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुवाहाटी
|शाम 7:30 बजे
|5
|13 अप्रैल
|सोमवार
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
|6
|19 अप्रैल
|रविवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|दोपहर 3:30 बजे
|7
|22 अप्रैल
|बुधवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|8
|25 अप्रैल
|शनिवार
|सनराइजर्स हैदराबाद
|जयपुर
|शाम 7:30 बजे
|9
|28 अप्रैल
|मंगलवार
|पंजाब किंग्स
|न्यू चंडीगढ़
|शाम 7:30 बजे
|10
|1 मई
|शुक्रवार
|दिल्ली कैपिटल्स
|जयपुर
|शाम 7:30 बजे
|11
|9 मई
|शनिवार
|गुजरात टाइटन्स
|जयपुर
|शाम 7:30 बजे
|12
|17 मई
|रविवार
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|13
|19 मई
|मंगलवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|जयपुर
|शाम 7:30 बजे
|14
|24 मई
|रविवार
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई
|दोपहर 3:30 बजे
गुजरात टाइटंस (GT): गुजरात टाइटंस पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दो-दो मैच खेलेगी. जबकि दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगी.
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|मुकाबला
|स्थान
|समय
|1
|31 मार्च
|मंगलवार
|पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स
|न्यू चंडीगढ़
|शाम 7:30 बजे
|2
|4 अप्रैल
|शनिवार
|गुजरात टाइटन्स बनाम राजस्थान रॉयल्स
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|3
|8 अप्रैल
|बुधवार
|दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|4
|12 अप्रैल
|रविवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटन्स
|लखनऊ
|दोपहर 3:30 बजे
|5
|17 अप्रैल
|शुक्रवार
|गुजरात टाइटन्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|6
|20 अप्रैल
|सोमवार
|गुजरात टाइटन्स बनाम मुंबई इंडियंस
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|7
|24 अप्रैल
|शुक्रवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटन्स
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|8
|26 अप्रैल
|रविवार
|गुजरात टाइटन्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
|अहमदाबाद
|दोपहर 3:30 बजे
|9
|30 अप्रैल
|गुरुवार
|गुजरात टाइटन्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|10
|3 मई
|रविवार
|गुजरात टाइटन्स बनाम पंजाब किंग्स
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|11
|9 मई
|शनिवार
|राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटन्स
|जयपुर
|शाम 7:30 बजे
|12
|12 मई
|मंगलवार
|गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|13
|16 मई
|शनिवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
|14
|21 मई
|गुरुवार
|चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दो-दो मुकाबले खेलेगी. वहीं दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगी.
|मैच
|दिनांक
|दिन
|विपक्षी टीम
|स्थान
|समय
|1
|1 अप्रैल
|बुधवार
|दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ
|7:30 PM
|2
|5 अप्रैल
|रविवार
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|3:30 PM
|3
|9 अप्रैल
|गुरुवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|7:30 PM
|4
|12 अप्रैल
|रविवार
|गुजरात टाइटन्स
|लखनऊ
|3:30 PM
|5
|15 अप्रैल
|बुधवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|7:30 PM
|6
|19 अप्रैल
|रविवार
|पंजाब किंग्स
|न्यू चंडीगढ़
|7:30 PM
|7
|22 अप्रैल
|बुधवार
|राजस्थान रॉयल्स
|लखनऊ
|7:30 PM
|8
|26 अप्रैल
|रविवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ
|7:30 PM
|9
|4 मई
|सोमवार
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई
|7:30 PM
|10
|7 मई
|गुरुवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|लखनऊ
|7:30 PM
|11
|10 मई
|रविवार
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|3:30 PM
|12
|15 मई
|शुक्रवार
|चेन्नई सुपर किंग्स
|लखनऊ
|7:30 PM
|13
|19 मई
|मंगलवार
|राजस्थान रॉयल्स
|जयपुर
|7:30 PM
|14
|23 मई
|शनिवार
|पंजाब किंग्स
|लखनऊ
|7:30 PM
दिल्ली कैपिटल्स (DC): दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दो-दो मुकाबले खेलेगी. जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगी.
|तारीख
|दिन
|मैच
|स्थान
|समय
|1 अप्रैल
|बुधवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|4 अप्रैल
|शनिवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|8 अप्रैल
|बुधवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटन्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|11 अप्रैल
|शनिवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
|18 अप्रैल
|शनिवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs दिल्ली कैपिटल्स
|बेंगलुरु
|दोपहर 3:30 बजे
|21 अप्रैल
|मंगलवार
|सनराइजर्स हैदराबाद vs दिल्ली कैपिटल्स
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
|25 अप्रैल
|शनिवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs पंजाब किंग्स
|दिल्ली
|दोपहर 3:30 बजे
|27 अप्रैल
|सोमवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|1 मई
|शुक्रवार
|राजस्थान रॉयल्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|जयपुर
|शाम 7:30 बजे
|5 मई
|मंगलवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|8 मई
|शुक्रवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|11 मई
|सोमवार
|पंजाब किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|धर्मशाला
|शाम 7:30 बजे
|17 मई
|रविवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs राजस्थान रॉयल्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|24 मई
|रविवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
इस तरह आईपीएल के आगामी सीजन का पूरा शेड्यूल सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि कौन सी टीमें किनके खिलाफ ज्यादा बार भिड़ेंगी और किनके खिलाफ सिर्फ एक बार मुकाबला होगा, जिससे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी दिलचस्प होने वाली है.