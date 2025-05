VIDEO: भगवान के दर पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा-अर्चना

Gautam Gambhir Prays at Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर रविवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहुंचे, जहां उन्होंने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में देश और टीम इंडिया के उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगा.

गंभीर के मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रशासन द्वारा उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। पुजारियों ने उन्हें विधिपूर्वक दर्शन करवाए। मंदिर में पूजा के दौरान का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुजारी गंभीर को दर्शन और पूजन करवा रहे हैं. यह भी पढ़े: गौतम गंभीर और उनकी पत्नी ने इंग्लैंड दौरे से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा-अर्चना, वीडियो हुआ वायरल

#WATCH | Andhra Pradesh | Head coach of Indian cricket team, Gautam Gambhir, visits Tirumala to offer prayers at Sri Venkateswara Swamy Temple. pic.twitter.com/KC7LyVVB2I

— ANI (@ANI) May 18, 2025